Patrick Marleau prekonal legendárneho Gordieho Howea a prepísal historické štatistiky NHL

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo bol v pondelok priamym účastníkom historického momentu v NHL. V zápase Vegas - San Jose (3:2 sn) síce odkorčuľoval iba 5:31 min s jednou strelou na bránku, ale hlavným aktérom duelu bol hosťujúci útočník Patrick Marleau Vo veku 41 rokov absolvoval 1768. zápas v základnej časti NHL, čím prekonal bájny rekord legendárneho Gordieho Howea Rekordnému zápasu sa priamo v T-Mobile Arene v Las Vegas prizerali takmer štyri tisícky divákov, medzi ktorými nechýbali Marleauova manželka Christina a ich štyria synovia.Ak by sa zápas nehral v Las Vegas, ale v San Jose, musel by Marleau oželieť divácku podporu pri historickom momente vo svojej kariére.V niektorých mestách Kalifornie totiž stáli nie sú povolení diváci na zápasoch vzhľadom na horšiu pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 ako v Nevade."Som nevýslovne vďačný každému a za všetko, čo pre mňa každý urobil počas mojej kariéry. Netuším, koľko telefonátov či textových správ som dostal. Možno mi zaberie celý týždeň, ak mám odpovedať všetkým gratulantom. Toto všetko prijímam s ohromnou pokorou a teším sa na ďalšie zápasy," vyhlásil Patrick Marleau.V zápase, ktorý zmenil historické štatistiky NHL, odohral Marleau 17:21 min, ale nebodoval. Vo svojej 23. profiligovej sezóne má zatiaľ na konte 8 bodov za 4 góly a rovnaký počet asistencií.Celkovo ich v NHL od roku 1997 nazbieral 1196 a ďalších 127 v zápasoch play-off. Body však už dávno nezískava tak rýchlo ako kedysi.Kouč San Jose Sharks Bob Boughner označil Marleaua a jeho hokejovú kariéru za dojímavý príbeh. Hráči oboch tímov mu po zápase aplaudovali v stoji."Jediné, prečo to stále ešte robím, je láska k hokeju. Milujem to všetko na ľade rovnako ako kedysi, keď som začínal. A prežívam výnimočné pocity, keď vidím, ako mi gratulujú hráči oboch tímov. Najmä spoluhráčom sa chcem poďakovať. Sú tu stále pre mňa. Bez nich by som bol ničím," povedal Patrick Marleau v interview pre NBC a premáhali ho slzy.Elitný útočník Vegas Mark Stone strelil v zápase proti San Jose svoj šestnásty a sedemnásty gól sezóny, ale tentoraz dal prednosť ováciám nad kariérou útočníka súperovho tímu."Myslím si, že v tejto chvíli mi ešte nedochádza, čo sa vlastne stalo. Až keď prídem večer domov a v pokoji sa nad tým zamyslím, dostihne ma veľkosť tej chvíle. Máme šialenú rivalitu so San Jose, ale v týchto chvíľach je dôležitejší rešpekt. Bola to veľká noc pre Patricka Marleaua a my ostatní sme boli jej súčasťou," uznal Stone.Marleau útočí ešte na jeden rekord v dlhovekosti. Ak nastúpi v najbližšom stredajšom zápase, dostihne obrancu Keitha Yandleho z Floridy a budú jediní dvaja aktívni hráči v NHL s 900 zápasmi v neprerušenej sérii. Útočník Arizony Phil Kessel ich má na konte 890.