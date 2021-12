Patrika, obžalovaného v procese s takáčovcami, prepustil súd z väzby

Zákaz vycestovať do zahraničia

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Patrik V., ktorý je obžalovaný v rámci procesu s údajnými členmi zločineckej skupiny takáčovcov, ide na slobodu.Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) Alexandra Važanová, senát 3T NS SR zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo 16. novembra a obvineného prepustil z väzby na slobodu s tým, že jeho väzbu nahradil prijatím písomného sľubu obvineného a dohľadom probačného a mediačného úradníka.„Senát zároveň obvinenému pri prepustení z väzby na slobodu uložil viaceré povinnosti a obmedzenia a nariadil mu kontrolu technickými prostriedkami – zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby," povedala Važanová.Patrik V. má konkrétne podľa rozhodnutia NS SR zákaz vycestovať do zahraničia a povinnosť odovzdať do 24 hodín od prepustenia na slobodu cestovný pas na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru a predložiť potvrdenie o odovzdaní cestovného pasu probačnému a mediačnému úradníkovi.Rovnako mu súd uložil zákaz vzďaľovať sa z miesta bydliska, okrem vzdialenia sa do zamestnania, na súdne konanie, vyšetrovacie úkony, úkony pred probačným a mediačným úradníkom, alebo konanie pred štátnymi a správnymi orgánmi, alebo v iných prípadoch výnimočne len po predchádzajúcom písomnom súhlase probačného a mediačného úradníka.Zároveň má povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu každú zmenu miesta pobytu, ako aj povinnosť pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi. Okamžite po oznámení rozhodnutia o prepustení z výkonu väzby má Patrik V. zároveň povinnosť podrobiť sa a strpieť inštaláciu technického prostriedku.Prokuratúra v kauze skupiny takáčovci pôvodne podala obžalobu 16 osobám pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, ale aj vydieranie, hrubý nátlak alebo poškodzovanie cudzieho majetku. K predmetnej trestnej veci neskôr pripojili aj obžalobu proti advokátovi Martinovi R., ktorý podľa orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňoval výpovede svedkov v trestných konaniach v prospech skupiny.