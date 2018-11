Patterson si do Austrálie vzal v batožine aj psa, zabavili mu ho

Basketbalista NBA Lamar Patterson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brisbane 2. novembra (TASR) - Americkému basketbalistovi Lamarovi Pattersonovi zabavili na letisku v Austrálii psa, ktorého preniesol z USA vo svojej príručnej batožine. Psa prijali do karantény a v piatok by ho mali deportovať naspäť do USA.Austrália má prísne zákony o karanténe zvierat, aby zabránila prenosu infekcií. Patterson, ktorý tento týždeň podpísal zmluvu s austrálskym tímom Brisbane Bullets,informoval klub. Tréner Andrej Lemanis uviedol, že prišlo k nedorozumeniu, keďže Patterson požiadal americké úrady o cestovanie so svojím domácim miláčikom.povedal Lemanis pre denník Courier Mail.Patterson, ktorý si zahral NBA v drese Atlanty Hawks, sa so svojim francúzskym buldogom menom Kobe často chváli aj na sociálnych sieťach.Už v minulosti mal problémy s austrálskymi úradmi herec Johny Deep, ktorý na nakrúcanie série Piráti z Karibiku zobral k protinožcom svojich psov Booa a Pistol. Po prevalení priestupku hrozilo obom yorkshireským teriérom dokonca utratenie, hercova manželka Amber Heard ich však rýchlo vzala do Kalifornie. Na prísne austrálske zákony ohľadne prevozu psov do krajiny v minulosti tvrdo reagovala tenistka Martina Navrátilová.