Paul McCartney píše muzikálovú adaptáciu filmu Život je krásny

Paul McCartney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. júla (TASR) - Britský spevák Paul McCartney píše svoj prvý scénický muzikál, ktorý bude adaptáciou filmu Život je krásny (It's a Wonderful Life) z roku 1946, informovala vo štvrtok agentúra AP.Bývalý člen skupiny The Beatles spolupracuje s britským dramatikom Lee Hallom a producentom Billom Kenwrightom.McCartney podľa vlastných slov nikdy neuvažoval nad tým, že napíše muzikál. Po stretnutí s Hallom a Kenwrightom pred troma rokmi však "prichytil sám seba pri myšlienkach, že by to mohlo byť zaujímavé a zábavné".Hall povedal, že McCartneyhoHall napísal aj scenár k filmu Rocketman o britskom spevákovi Eltonovi Johnovi.Film taliansko-amerického režiséra Franka Capru z roku 1946 je príbehom Georgea Baileyho, bankára z malého mesta. Baileymu, ktorého sužuje depresia, jeho strážny anjel ukáže význam života. Muzikál by podľa producentov mal mať premiéru koncom roka 2020.