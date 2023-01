Paulína Bátovská Fialková mala v Pokljuke na dosah pódium, po výbornom bežeckom výkone skončila štvrtá

Štvrtýkrát počas sezóny v Top 10

Štartovali len dve Slovenky

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková atakovala pódium vo štvrtkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km v seriáli Svetového pohára v slovinskej Pokljuke, napokon ju klasifikovali na 4. priečke a je to jej zatiaľ najlepší výsledok v SP v tejto sezóne, za ktorý si pripísala 50 bodov do hodnotenia.Tridsaťročnú rodáčku z Brezna o jubilejné desiate pódium v kariére pripravila chyba pri predposlednom výstrele. V prípade čistej streľby by dokonca atakoval čas víťazky.Slovenka predviedla výborný bežecký výkon a s výnimkou spomenutej jednej chyby v "stojke" sa kvalitne prezentovala aj na strelnici.Štvrtýkrát v tomto ročníku sa dostala do Top 10, predtým bola ôsma vo vytrvalostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti, desiata v stíhačke v rakúskom Hochfilzene a siedmy v šprinte vo francúzskom Annecy.Pódiové priečky vo štvrtok obsadili pretekárky, ktoré na strelnici nespravili ani jednu chybu. Zvíťazila Švédka Elvira Öbergová pred Francúzkou Juliou Simonovou (+6,9 s) a Taliankou Dorotheou Wiererovou (+18,7 s). Bátovská Fialková na víťazku stratila 26,5 sekundy, od pódia ju delilo 7,8 sekundy.Líderkou hodnotenia SP zostala Simonová, druhá je štvrtková víťazka. V hodnotení disciplíny je na čele Nemka Denise Herrmannová-Wicková, ktorú v Pokljuke klasifikovali na šiestej pozícii.Štvrtkové preteky absolvovali len dve Slovenky zo štyroch. Ivona Fialková ešte v stredu avizovala svoju absenciu pre chrípku, na štart sa napokon nepostavila ani Zuzana Remeňová Jej sestra Mária Remeňová spravila na strelnici dve chyby a nedostala sa do elitnej šesťdesiatky, nepredstaví sa tak v sobotňajších stíhacích pretekoch.