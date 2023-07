Paulína Bátovská Fialková vynechá nasledujúcu sezónu a stane sa matkou. Bude to aj koniec jej biatlonovej kariéry?

O sestre Ivone sa nevyjadrila

Deväťkrát stála na pódiu

1.7.2023 (SITA.sk) - Nasledujúca biatlonová sezóna bude bez slovenskej reprezentantky Paulíny Bátovskej Fialkovej , keďže 30-ročná rodáčka z Brezna sa v decembri stane prvýkrát mamou. Počas aktuálneho týždňa spolu s manželom Milošom oznámili, že spolu čakajú potomka.Kým v minulosti sa po každej sezóne musela rozhodovať, či podstúpi tvrdú prípravu a potom aj ďalší ročník, teraz to okolnosti vyriešili za ňu."Nateraz áno. Čo sa bude diať neskôr, to je aj pre mňa momentálne otázne," prezradila v rozhovore pre denník Šport a o prvých týždňoch tehotenstva pokračovala: "Bolo to dosť ťažké, je to pre mňa veľká zmena. Málo tréningu, aj mi to trochu chýba. Nebolo mi dobre, tak som musela pohyb dávkovať s rozumom. Odmalička som športovec a navždy ním zostanem, len si teraz musím upraviť režim. Budem ďalej športovať. Inak by to chýbalo mne i telu."Nateraz Bátovská Fialková nedokáže povedať, či v jej prípade ide len o prerušenie kariéry profišportovkyne, alebo je to koniec."Nateraz ide o prerušenie kariéry. Či sa do vrcholového športu vrátim alebo nie, na to však neviem dať definitívnu odpoveď. Keďže budem prvý raz matka, veľa vecí, aké to bude po pôrode, si zatiaľ neviem predstaviť. Či budem mať chuť, energiu a motiváciu na pokračovanie kariéry a to najdôležitejšie, či budem mať ešte podmienky na to, aby som sa vrátila,“ komentovala trojnásobná olympionička.A či bude biatlonová sezóna 2023/2024 úplne bez sestier Fialkových, špecifikovať nevedela alebo nechcela. "Ja hovorím len za seba, odpoveď na to nechám na sestru Ivonu. Aj keď, samozrejme, sme si veľmi blízke, všetko vieme a dobre poznám Ivkine myšlienkové pochody," poznamenala pre Šport.Paulína Bátovská Fialková sa vo Svetovom pohári v individuálnych súťažiach prebojovala deväťkrát na pódium, no víťazstvo na svojom konte nemá žiadne.V ostatnom ročníku SP dvakrát skončila tesne za Top 3, keď v slovinskej Pokljuke bola štvrtá v rýchlostných aj stíhacích pretekoch. Okrem toho ju v predchádzajúcej sezóne SP dovedna šesťkrát klasifikovali v najlepšej desiatke.Aké mala reakcie na to, že bude mamou? "Zatiaľ len pozitívne. Aké iné by aj mohli byť! Pre nás s Milošom je to dar a aj pre celú moju rodinu. My sa z toho veľmi tešíme a som rada, keď tento pocit so mnou zdieľajú aj moji fanúšikovia. Robila som pre nich, čo som mohla v mojej športovej kariére, takže si vážim, ako ma ďalej podporujú v ďalšom živote,“ dodala Paulína Bátovská Fialková, ktorá pod piatimi kruhmi aj na MS mala na dosah aj cenné kovy, no napokon zostala bez nich.