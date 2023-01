Paulína Bátovská Fialková získala ďalších 24 bodov, stíhačku v Anterselve vyhrala Herrmannová-Wicková

Bátovská Fialková s tromi chybami

Líderkou Svetového pohára naďalej Simonová

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková skončila sedemnásta v sobotňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km v seriáli Svetového pohára v talianskej Anterselve Skúsená tridsaťročná slovenská športovkyňa bola vo štvrtkových rýchlostných pretekoch štrnásta a na trať vybiehala ako trinásta, keďže na štarte chýbala Slovinka Anamarija Lampičová.Slovenka na strelnici urobila tri chyba a klesla o štyri pozície nadol, do hodnotenia SP si však pripísala ďalších 24 bodov. Najlepším tohtosezónnym výsledkom Bátovskej Fialkovej zostávajú dve 4. miesta zo slovinskej Pokljuky - v šprinte aj stíhačke.Rodáčka z Brezna v sobotu minula raz na troch zo štyroch položiek, bezchybná bola len na druhej. Práve po nej uzatvárala najlepšiu desiatku, no po tretej klesla na 13. priečku a po štvrtej až na osemnástu. V závere sa ešte dostala na konečný sedemnásty post.Sobotňajšou víťazkou sa stala Nemka Denise Herrmannová-Wicková, ktorá spravila na strelnici dve chyby, jej priame konkurentky však na tom neboli lepšie. Druhá napokon finišovala domáca Lisa Vittozziová , ktorá bola len jednou zo štyroch pretekárok bez chybného výstrelu.V cieli mala manko jedenástich sekúnd na víťazku. Rovnako ako v šprinte aj v stíhačke skončila tretia Švédka Elvira Öbergová , ktorý nesklopila dva terče, no po bežeckej stránke nestačila na víťazku a preteky dokončila o 17,2 sekundy neskôr ako Nemka.Líderkou celkového poradia SP zostala Francúzka Julia Simonová , ktorá v sobotu absolvovala až sedem trestných okruhov a skončila až osemnásta. Francúzska biatlonistka v sobotu prišla o vedúcu pozíciu v hodnotení stíhacích pretekov, predstihla ju Švédka Elvira Öbergová. Bátovská Fialková v celkovom poradí SP klesla na 15. priečku, v hodnotení stíhacích pretekov jej patrí 12. pozícia.Ďalšie tri Slovenky - Ivona Fialková, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová - sa do stíhačky nedostali, pretože vo štvrtok v rýchlostných pretekoch neskončili v Top 60.