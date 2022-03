Paulína Fialková predviedla v Holmenkollene úžasný výkon, prvýkrát v sezóne skončila na pódiu

Paulína trafila všetky terče

Obrovská radosť z úspechu

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako dva roky čakala slovenská biatlonistka Paulína Fialková na pódiové umiestnenie v pretekoch Svetového pohára. Dočkala sa ho v sobotu v nórskom Osle-Holmenkollene.Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Brezna skončila tretia v stíhacích pretekoch žien na 10 km, keď sa na pódium posunula z 8. priečky po piatkových rýchlostných pretekoch.Paulína Fialková v sobotu previedla vynikajúcu streľbu, keď sklopila všetkých 20 terčov. Po prvej položke sa posunula na 7. pozíciu, po druhej aj tretej bola štvrtá a keďže chybu nespravila ani na štvrtej, na záverečný úsek vbiehala tretia tesne pred Francúzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou.Tá však neudržala tempo Slovenky a skončila napokon štvrtá. Paulína Fialková predtým naposledy bola na pódiu 19. februára 2020, v nemeckom Ruhpolding rovnako v stíhačke finišovala druhá. Celkovo sa na pódium dostala v SP tretíkrát v kariére.Výborný výkon podala aj Ivona Fialková , ktorá mala prvé tri strelecké položky bez chyby a vo štvrtej minula dvakrát. V konečnom účtovaní to pre ňu znamenalo posun z 25. na 18. stupienok. Sestry Fialkové v Nórsku nebudú chýbať ani v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom.Do štartu až do cieľa boli na čele domáce Nórky Tiril Eckhofová Marte Olsbuová-Röiselandová , obe na strelnici minuli dvakrát a napokon triumfovala Eckhofová o 24,9 s pred Olsbuovou-Röiselandovou, Paulína Fialková prišla do cieľa 50,5 s za víťazkou.Tiril Eckhofová sa v sobotu stala najlepšou nórskou biatlonistkou histórie SP, keď sa s 29 víťazstvami v tomto seriáli odpútala od Tory Bergerovej."Je neuveriteľné, čo sa mi dnes podarilo. Sama to nemôžem uveriť," povedala sobotňajšia víťazka do mikrofónu organizátorov. Marte Olsbuová-Röiselandová napriek sobotňajšiemu druhému miestu ovládla hodnotenie stíhacích pretekov v tejto sezóne SP a už má aj istotu zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v seriáli.Celkovo boli v SP lepšie ako Eckhofová už len štyri biatlonistky - Švédka Magdalena Forsbergová (42 triumfov v SP), Nemka Magdalena Neunerová , Bieloruska Daria Domračevová (oba po 34) a Nemka Uschi Dislová (30).