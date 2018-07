Pavard by mal budúci rok prestúpiť zo Stuttgartu do Bayernu Mníchov

Na snímke vpravo Benjamin Pavard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 4. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Benjamin Pavard, ktorý reprezentuje svoju krajinu aj na prebiehajúcich MS v Rusku, by mal budúci rok v lete prestúpiť z VfB Stuttgart do konkurenčného nemeckého klubu Bayern Mníchov. Podľa magazínu Sport Bild zaplatí úradujúci bundesligový majster za 22-ročného obrancu odstupné 35 miliónov eur.Športový manažér VfB Michael Reschke v rozhovore pre Sport Bild zdôraznil, že nechce prísť o Pavarda už v tomto roku, aj keď by Stuttgart mohol dostať za prestup ešte vyššiu sumu.povedal Reschke. Pavardovi vyprší súčasný kontrakt v roku 2021. Podľa denníka L'Equipe sa o talentovaného obrancu zaujímali aj ďalší bundesligisti Borussia Dortmund a RB Lipsko.Pavard na MS pravidelne nastupuje na pravom kraji obrany "Les Bleus", s francúzskou reprezentáciou postúpil už do štvrťfinále. Do Stuttgartu prišiel v roku 2016 z OSC Lille.