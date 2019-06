Pavilón univerzity v Košiciach má zlú statiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Košice 29. júna (TASR) – Najväčší pavilón Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach bude zrejme potrebné odstrániť. Predpokladá to jej kvestor Róbert Schréter. Ako pre TASR povedal, dôvodom je statická porucha pavilónu morfologických disciplín. V súčasnosti univerzita realizuje projekty na štyroch pavilónoch, zamerané sú na zníženie energetickej náročnosti budov.Podľa jeho slov pracujú na presune zamestnancov z problematického pavilónu do iných priestorov.dodal.Počas akademického roka sa v týchto priestoroch realizovala výučba len čiastočne, respektíve v časti, kde nie je problém so statikou.povedal s tým, že výučbu z týchto priestorov presunuli do iných.V súčasnosti univerzita realizuje štyri projekty.uviedol s tým, že po ukončení prác by sa v nasledujúcich rokoch mali značne znížiť ich prevádzkové náklady a ušetrené peniaze bude môcť UVLF v Košiciach použiť na iný účel.Celková investícia predstavuje približne päť miliónov eur, spoluúčasť univerzity tvorí päť percent.spresnil s tým, že hlavná časť prác by mala byť realizovaná počas leta, teda nie cez semester. Pripustil, že čiastočne to môže zasiahnuť aj do výučby. V tomto prípade bude zabezpečená v náhradných priestoroch.Schréter dodal, že postupujú aj v stavebných prácach na internátoch. Vlani z prostriedkov rezortu financií na ich obnovu realizovali opravu výťahov. V tomto roku má ísť o sumu 300.000 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu zvislých rozvodov.