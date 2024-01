Pavla Demitru uviedli do Siene slávy klubu St. Louis Blues. Je to ako cestovanie časom, vraví Mária Demitrová

Bol by nadšený, že sa dočkal takej pocty

Ofenzívna hviezda tímu

20.1.2024 (SITA.sk) - Pavol Demitra sa ocitol medzi legendami mužstva NHL St. Louis Blues . Skvelého slovenského hokejistu v piatok uviedli do tímovej siene slávy spoločne s ďalšími dvoma bývalými skvelými hráčmi Bluesmanov Keithom Tkachukom a Mikom Liutom.Tragicky zosnulého jedného z najlepších slovenských hokejistov histórie na piatkovom ceremoniáli v Missouri Athletic Club zastupovala manželka Mária s deťmi Zarou a Lucasom. Novým členom siene slávy aplaudovali prítomní v stoji.Sieň slávy Blues uvádzala nových členov len po druhý raz. Vlani pri jej otvorení bolo do nej uvedených 15 osobností, medzi nimi aj Bernie Federko, Bob Gassoff, Glenn Hall, Brett Hull, Dan Kelly, Al MacInnis, Barclay Plager, Bob Plager a Chris Pronger.„Je to ako cestovanie časom. Bolo to už pred dvadsiatimi rokmi. Narodil sa tu náš syn Lucas a boli to určite tie najlepšie a najšťastnejšie roky Pavlovho života v organizácii Blues. Pavol by bol nadšený, keby vedel, že sa dočká takejto pocty,“ povedala Mária Demitrová podľa špecializovaného webu slovaknhl.sk.Demitra bol ofenzívnou hviezdou tímu St. Louis Blues v období rokov 1996 až 2004, odohral vtedy 494 zápasov so ziskom 204 gólov a 289 asistencií. Trikrát pokoril hranicu 35 gólov v sezóne, získal Trofej Lady Byng a bol aj súčasťou tímu, ktorý sa v roku 2001 dostal do konferenčného finále.„Demitra zaznamenal najmenej 50 bodov v siedmich z ôsmich sezón v St. Louis, keď reprezentoval Blues na troch Zápasoch hviezd NHL. Momentálne mu patrí siedme miesto v histórii Blues v počte bodov, ako aj ôsme v počte gólov a asistencií," napísal oficiálny web NHL.