Pondelok 13.10.2025
Denník - Správy
13. októbra 2025
Pavol Hammel vyráža od polovice októbra na turné Kam a za čím Tour
Hammel s jedenásťčlennou kapelou prinesie na pódium predovšetkým piesne z aktuálneho albumu Kam a za čím, ktorý patrí medzi najlepšie nahrávky uplynulého roka na Slovensku i v Českej republike.
Nový album, nadčasové hity a zostava špičkových hudobníkov - fanúšikovia Pavla Hammela sa môžu od polovice októbra tešiť na sériu koncertov, ktoré sľubujú výnimočný hudobný večer. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Hammel s jedenásťčlennou kapelou prinesie na pódium predovšetkým piesne z aktuálneho albumu Kam a za čím, ktorý patrí medzi najlepšie nahrávky uplynulého roka na Slovensku i v Českej republike. Dôkazom je nominácia na prestížne hudobné ceny Anděl. Nový materiál, plný čerstvej energie a rockovejšieho zvuku, sa tak naživo stretne s legendárnou hammelovskou poetikou. Publikum si užije spojenie nových skladieb a menej známych piesní z bohatého katalógu Hammela.
Koncertná šnúra odštartuje v októbri a na Slovensku postupne zavíta do Žiliny (14. 10.), Ružomberka (15. 10.), Popradu (16. 10.), Trnavy (27. 11.), Lučenca (13. 12.) a Bratislavy (17. 12.). Českí fanúšikovia si Hammela vychutnajú 22. októbra v Prahe. A to nebude všetko - na budúci rok turné pokračuje v Rožňave (15. 4.), Košiciach (16. 4.), Prešove (17. 4.), Leviciach (21. 4.), Trenčíne (22. 4.), Banskej Bystrici (23. 4.) a Prievidzi (24. 4.).
Hammel, ktorý minulý rok oslávil 60 rokov na scéne, stále potvrdzuje, že na odchod do hudobného dôchodku nepomýšľa. Naopak, jeho najnovší album Kam a za čím ukazuje, že stále vie prekvapiť, inšpirovať a priniesť nový zvuk, no zároveň zostať verný svojej hudobnej duši.
„Po aprílových premiérových koncertoch v bratislavskom Štúdiu L+S sme sa stretli s veľmi vrelým prijatím celého projektu, s ktorým sme sa v plnej hudobníckej zostave rozhodli absolvovať turné po Slovensku a tiež v Prahe. Teším sa na tieto koncerty aj stretnutia s mojimi fanúšikmi, pretože mi stále dodávajú životnú energiu a radosť,“ hovorí Hammel.
Na pódiu sa k nemu pridá výnimočná zostava hudobníkov Band in Blue, publikum tak čaká energická hudobná jazda. Okrem Hammela sa predstavia gitaristi Juraj Burian, René Lacko, Pišta Lengyel, Stano Počaji a Peci Uherčík, ktorých doplní hráč na klávesové nástroje Peter Preložník, basgitarista Anton „Toník“ Jaro, bubeník Igor „Teo“ Skovay, saxofonista Peter Štrauch a speváčka Andrea Zimányiová.
