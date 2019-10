Paypal potvrdil odstúpenie od kryptomeny libra

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San José 6. októbra - Platobná služba Paypal ako prvý renomovaný partner odstupuje od plánovanej digitálnej meny sociálnej siete Facebook. Paypal potvrdil svoje rozhodnutie v piatok 4. októbra po zatvorení burzy. Vo vyhlásení Paypal neuviedol dôvody, ale chce sa sústrediť na doterajšie úlohy a podnikateľské priority.Spoločnosť zdôraznila, že kryptomenu libra bude aj napriek odstúpeniu podporovať a pokračovať v dialógu o možnej budúcej spolupráci. Facebook naďalej zostáva uznávaným partnerom, s ktorým bude Paypal spolupracovať v rôznych oblastiach.Paypal tak potvrdil správy amerických médií o údajných pochybnostiach o projekte libry. Podľa médií pochybnosti majú pre výrazný politický odpor aj spoločnosti Visa, Mastercard a Stripe.Novú digitálnu menu má spravovať asociácia Libra so sídlom vo Švajčiarsku. Po odstúpení Paypalu oznámila, že všetci zúčastnení musia sami zvážiť riziká a výhody účasti na novej digitálnej mene. Podľa hovorcu asociácie je lepšie dozvedieť sa o nedostatočnej účasti teraz než neskôr.Facebook v lete pri predstavení projektu uviedol zhruba 24 renomovaných partnerov. Zodpovedný manažér Facebooku a bývalý šéf Paypalu David Marcus po prvých správach o pochybnostiach potenciálnych partnerov oznámil, že prvých oficiálnych členov ohlásia v nadchádzajúcich týždňoch. Facebook mieni pokojne riešiť všetky oprávnené pochybnosti partnerov.Facebook nedávno odmietol výčitky, že libra naruší zvrchovanosť centrálnych bánk. Marcus zdôraznil, že digitálna mena neznamená tlačenie nových peňazí, čo je vo výlučnej pôsobnosti štátnych orgánov. Libra by mala byť v pomere 1:1 zabezpečená košom stabilných mien a štátnymi dlhopismi.Politici a regulačné orgány sa však obávajú, že libra by mohla vzhľadom na obrovské počty používateľov Facebooku viesť k deformácii peňažného trhu. Podľa predstáv sociálnej siete by sa mala spočiatku používať len pri cezhraničných prevodoch, neskôr by však mohla slúžiť aj ako platidlo pri bežných nákupoch, či už on-line alebo v kamenných obchodoch.