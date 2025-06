Pchjongjang uvažuje o vyslaní 25-tisíc pracovníkov do Ruska, aby pomohli s výrobou dronov

19.6.2025 (SITA.sk) - Severná Kórea zvažuje vyslanie až 25-tisíc pracovníkov do Ruska, aby pomohli s masovou výrobou útočných dronov typu Šáhid. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to vo štvrtok japonský verejnoprávny vysielateľ NHK s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje na Západe a v Rusku.Severokórejskí pracovníci by boli vyslaní do špeciálnej ekonomickej zóny Alabuga v ruskej Tatárskej republike, kde Moskva má závod na produkciu dronov. Pchjongjang údajne na oplátku žiada o výcvik v obsluhe dronov.Drony Šáhid sú známe svojou nízkou cenou a schopnosťou niesť veľké množstvo výbušnín. Rusko ich na útoky na ukrajinské mestá využíva už od konca roka 2022.