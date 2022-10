Pčolinský presadzuje zmenu rokovacieho poriadku. Zákony, ktoré neprejdú druhým čítaním chce vyradiť zo schôdze

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pčolinský (Sme rodina) v stredu avizoval, že bude iniciovať zmenu rokovacieho poriadku, na základe ktorej pri druhom prepadnutí návrhu zákona bude automaticky vyradený z programu aktuálnej schôdze. Predkladateľ si vyradený návrh zákona bude musieť opäť podať do podateľne návrhov.„Ako podpredseda NR SR nemienim takýmto systémom fungovať, keď dve tretiny poslaneckých návrhov prepadávajú len pre to, že tu navrhovatelia nie sú. Pokiaľ poslanec predkladá návrh zákona, predpokladám, že tým chce niečo zmeniť. Stáva sa to najmä poslancom, ktorí najviac kričia, ako chodia do práce," povedal Pčolinský v pléne NR SR.Peter Pčolinský si vie predstaviť i zmenu v čítaní jednotlivých návrhov. „Myslím si, že je vhodné taktiež upraviť, aby sme nemuseli čítať bodkočiarky a apostrofy pri pozmeňujúcich návrhoch. Zefektívni to rokovanie parlamentu," dodal Pčolinský. Po avizovaní iniciatívy prerušil schôdzu do 14:00.