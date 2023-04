Pčolinský priblížil, aké vládne zákony majú v parlamente šancu prejsť

2.4.2023 (SITA.sk) - Dnes v parlamente prejde z vládnych návrhov len to, pre čo ministri dokážu získať podporu medzi poslancami. V diskusnej relácii O 5 minút 12 v RTVS to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Sme rodina ). Reagoval tak na neschválené vládne návrhy, ktoré sa týkajú plnenia Plánu obnovy Dodal, že poslancom nemožno zabrániť predkladať návrhy, no platí to isté, čo v prípade ministrov, a teda, že musia dokázať získať podporu v parlamente. Myslí si však, že ľuďom treba dať pokoj s návrhmi, ktoré ich nezaujímajú a venovať sa potrebnému. Dodal, že ministri musia mať na zreteli, že sú v menšinovej vláde.