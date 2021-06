Pčolinský zahlasuje za odvolania Mikulca, Sulíkova SaS za ministrom vnútra stojí

Rôzne názory v Sme rodina

8.6.2021 - Predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský bude v parlamente hlasovať za odvolanie Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra. Informuje o tom spravodajský portál aktuality.sk.Peter Pčolinský je bratom väzobne stíhaného exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského.„Moju dôveru nemá, ja osobne budem hlasovať za odvolanie. V klube sú na to rôzne názory, poradíme sa, ale ja som rozhodnutý hlasovať za jeho odvolanie,“ uviedol Peter Pčolinský pre spomínaný web.So zvyškom koalície zatiaľ o svojom postoji nediskutoval, hoci predpokladá, že sa tak udeje.Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) však za ministrom Mikulcom stojí. Agentúre SITA to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák s tým, že minister vnútra sa v piatok 4. júna zúčastnil na poslaneckom klube SaS, kde zodpovedal všetky otázky súvisiace s aktuálnym dianím.„Strana SaS plne stojí za ministrom Mikulcom, pričom návrh Smeru na jeho odvolanie považujeme za snahu ochrániť svojich kumpánov pred rukou spravodlivosti," dodali liberáli.Zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Mikulca z funkcie iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Konať by sa mala na budúci týždeň.