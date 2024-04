Pečeň neohrozuje len alkohol, pre jej záchranu je dôležité upraviť svoj životný štýl

Výskyt NAFLD sa zvyšuje na celom svete

Čo je NAFLD

Koho ohrozuje

Aké sú príznaky a diagnostika

Zmeňte svoj životný štýl

Pomôžu aj fosfolipidy

19.4.2024 (SITA.sk) - Pečeň je najväčší vnútorný orgán v ľudskom tele. Odstraňuje toxíny z krvného obehu, udržiava zdravú hladinu cukru v krvi, reguluje zrážanie krvi a vykonáva stovky ďalších životne dôležitých funkcií. Okrem iného filtruje všetku krv v tele a rozkladá jedovaté látky, ako sú napríklad alkohol a drogy. Produkuje tiež žlč, ktorá pomáha tráviť a vstrebávať tuky a odvádzať odpad.Slovensko je prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene, teda konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v roku 2020 v odbornom časopise Lancet Gastroenterology Hepatology. Ochorenia pečene sú zároveň najčastejšou príčinou smrti dospelých na Slovensku vo veku 25 - 45 rokov.Príčinou týchto nelichotivých štatistík je okrem konzumácie alkoholu a s ním súvisiacej alkoholovej choroby pečene aj nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD).NAFLD je hlavnou príčinou ochorení a úmrtí súvisiacich s pečeňou. Celosvetová prevalencia NAFLD je 30 % a stále sa zvyšuje, upozorňujú autori štúdie venovanej celosvetovej epidemiológii nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) a nealkoholovej steatohepatitídy (NASH) zverejnenej v roku 2022., si povedzme viac o NAFLD, čo ju spôsobuje, ako sa diagnostikuje a tiež čo nám hrozí, ak nezmeníme svoj spôsob života.Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je označenie pre celý rad ochorení spôsobených hromadením tuku v pečeni. Zvyčajne sa vyskytuje u ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jej včasné štádium zvyčajne nespôsobuje žiadne škody, ale ak sa zhorší, môže viesť k vážnemu poškodeniu pečene vrátane cirhózy. Ak ju, naopak, lekár odhalí včas a lieči sa v počiatočnom štádiu, je možné zastaviť jej zhoršovanie a znížiť množstvo tuku v pečeni.Vysoká hladina tuku v pečeni sa spája aj so zvýšeným rizikom ďalších závažných zdravotných problémov, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak a ochorenia obličiek. Ak už cukrovku máte, NAFLD zvyšuje pravdepodobnosť vzniku srdcových problémov.I keď je veľmi podobná ochoreniu pečene súvisiacemu s alkoholom, NAFLD nie je spôsobená nadmernou konzumáciou alkoholu.Vyvíja sa v štyroch hlavných štádiách, pričom u väčšiny ľudí sa vyvinie len prvé štádium, zvyčajne bez toho, aby si to uvedomovali. Ak sa neodhalí a nezvládne, môže postupovať a nakoniec viesť k poškodeniu pečene.Tieto štyri štádiá sú ľahké stukovatenie pečene (steatóza), nealkoholová steatohepatitída (NASH), fibróza a napokon cirhóza. Posledná menovaná je najvážnejším štádiom, ktoré sa objavuje po rokoch zápalu, keď sa pečeň postupne zmenšuje, stáva sa zjazvenou a hrudkovitou. Toto poškodenie je trvalé a môže viesť k zlyhávaniu, keď pečeň prestáva správne fungovať, a napokon aj k rakovine pečene.Zvýšené riziko NAFLD hrozí ľuďom, ktorí sú obézni alebo majú nadváhu – najmä, ak majú veľa tuku okolo pása, majú cukrovku 2. typu, ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým telo využíva inzulín, inzulínovú rezistenciu, napríklad syndróm polycystických vaječníkov, nedostatočne aktívnu štítnu žľazu, vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu, metabolický syndróm (kombinácia cukrovky, vysokého krvného tlaku a obezity), starším ako 50 rokov a tiež tým, ktorí fajčia. NAFLD však diagnostikovali aj u ľudí bez týchto rizikových faktorov, vrátane malých detí.Na Slovensku má pritom podľa dostupných štatistík nadhmotnosť 60 – 70 % populácie v produktívnom veku a obezitou trpí 25 %.V počiatočných štádiách NAFLD sa zvyčajne nevyskytujú žiadne príznaky, prípadne sa môžu zhodovať s príznakmi iných ochorení. "Príznaky bývajú veľmi nenápadné a môžu byť spoločné aj s inými ochoreniami. Napríklad chronická únava - človek sa cíti stále unavený, vyčerpaný a môže to byť naozaj v dôsledku toho, že má toho naloženého priveľa, má priveľa pracovných povinností, ale môže k tomu prispievať napríklad aj to, že má chorú pečeň, ktorá nefunguje ako má. Okrem toho ľudia občas cítia aj také pobolievanie, tlak v oblasti pečene (pod pravým rebrovým oblúkom), u niekoho sa môže prejavovať nafukovanie, horšie trávenie, pocit ťažoby brucha. To sú všetko také nenápadné signály," vysvetľujeU ľudí s NASH alebo fibrózou, teda pokročilejšími štádiami NAFLD, sa môžu vyskytnúť aj extrémna únava, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti alebo slabosť. Ak sa rozvinie cirhóza, môže mať pacient závažnejšie príznaky, ako je zožltnutie kože a očného bielka (žltačka), svrbenie kože a opuchy nôh, členkov, chodidiel alebo brucha (edém).K diagnostikovaniu nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) pomôžu krvné testy v rámci preventívnej prehliadky. "Všeobecný lekár vyšetrí z krvi dva dôležité testy, čo sa týka funkcie pečene, nazývame ich pečeňové testy. Sú to ALT, GMT, a ak mal daný človek problém s pečeňou v minulosti alebo má lekár podozrenie, že sa s pečeňou niečo deje, môže dať vyšetriť aj ďalšie pečeňové testy a dokonca poslať človeka na ultrazvuk pečene. Na ultrazvuk pečene pošleme pacienta najmä vtedy, ak nám pečeňové testy naznačujú nejaký problém. Testy z krvi ukazujú, ako pečeň funguje a ultrazvuk ako vyzerá, a práve ten ultrazvuk ukáže, či je pečeň väčšia a či je stukovatená," približuje ďalejs tým, že "žiaľ, toto ochorenie pribúda, má ho viac ako tretina obyvateľov Slovenska, možno aj viac, pretože nemáme úplne presné čísla na celej populácii a vidíme, že ochorenia pečene, čo sa týka stukovatenia pečene, pribúdajú každým rokom, pretože pribúda ľudí, ktorí žijú nezdravo, ktorí sa nezdravo stravujú, málo sa hýbu a priberajú".Dôležitá je preto najmä zmena životného štýlu. Pomôcť môže napríklad schudnutie, zdravé stravovanie, teda vyvážená strava s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, bielkovín a sacharidov, ale s nízkym obsahom tuku, cukru a soli, pitie vody namiesto sladkých nápojov či pravidelné cvičenie. Tí, čo fajčia, by mali, samozrejme, prestať. A aj keď NAFLD nie je spôsobená alkoholom, môže ju pitie alkoholu zhoršiť. Odporúča sa preto obmedziť alebo prestať piť alkohol.Pomôcť pečeni postihnutej NAFLD môžeme aj pomocou fosfolipidov. Siahnite po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.