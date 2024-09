Pečená veverička aj medvedie laby na pive. Čo za čudné chúťky to mali naši predkovia?

Moderné Chute Slovenska

24.9.2024 (SITA.sk) -Na obed rezance s makom, na večeru zas polievky či kaše z ovsa a raže. Menu našich praprarodičov bolo jednoduché, ale sýte. Hoci na mäso si mnohí chovali hydinu alebo prasiatka, najmä šľachtici nepohrdli ani jedlami z naozaj div(n)ej zveri! "V stredoveku sa okrem rýb jedli divé zvieratá žijúce vo vode, ako boli bobry či ondatry. Pripravovali sa tiež recepty, ktoré by sme dnes už nejedli, napríklad pečené veveričky na šípkovej omáčke alebo medvedie laby na pive," vysvetľuje historička a etnologička Katarína Nádaská. Ako dopĺňa, v období pôstu sme na Slovensku ešte pred niekoľkými storočiami nemali problém dať si raky, žaby, dokonca slimáky. V kuchyni sa tiež využívalo doslova všetko, čo príroda ponúkala. Z kyslého šťaveľa boli chutné omáčky, z mladej žihľavy zas polievka či prívarok.Dnes už máme na Slovensku celkom iný jazýček. Našou najobľúbenejšou tradičnou potravinou sa v novom prieskume* stala bryndza, nedáme však dopustiť ani na korbáčiky či parenicu. Cnie sa za nimi dokonca aj mimo rodnej hrudy! "Bryndza chýbala v našom prieskume polovici našincov, ktorí žijú alebo v minulosti žili v zahraničí. Za korbáčikmi zas smútila viac ako tretina z nich. Keď prídu domov na návštevu, najčastejšie si zahraniční Slováci a Slovenky do zásoby nakupujú oblátky s arašidovou náplňou, bryndzu, korbáčiky či tresku v majonéze," uviedol Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Nielen pre Slovákov žijúcich za hranicami, ale najmä pre zákazníkov od Tatier až k Dunaju BILLA prináša novú značku Chute Slovenska. "Jej sortiment tvoria tradičné výrobky z mlieka a mäsa, čerstvé ovocie a zelenina, ale tiež med, nápoje či slané pochutiny. Potraviny vyrábajú lokálni producenti priamo na Slovensku a mnohé z nich majú potvrdený najmenej 75 % podiel surovín domáceho pôvodu," povedal Marek Kravjar. Aktuálne pod značkou Chute Slovenska nájdeme takmer 200 produktov, postupne ich bude až 500. Tak hor' sa do BILLA za slovenskou kvalitou!* Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra 2muse. Zber dát prebiehal od 8. do 13. 8. 2024 metódou on-line panelu na reprezentatívnej vzorke 306 respondentov populácie Slovenska vo veku od 18 do 69 rokov, ako aj na vzorke 206 Slovákov, ktorí žijú alebo žili v zahraničí.Informačný servis