Pediatri radia, ako na prvé príkrmy

4.3.2021 (Webnoviny.sk) -Gény síce určujú farbu očí a čiastočne aj povahu dieťaťa, avšak až 80% zdravia môžu ovplyvniť vonkajšie faktory, predovšetkým výživa. Rodičia preto majú zdravie svojho dieťaťa vo veľkej miere vo vlastných rukách. Výživa dieťatka počas prvých tisíc dní života (teda od počatia po druhé narodeniny), má významný vplyv nielen na jeho rast a vývoj, ale aj na celoživotné zdravie. V prvých mesiacoch života je jedinečnou a ideálnou stravou materské mlieko, ktoré zabezpečuje nielen všetky výživové potreby dieťaťa, ale plní aj ochrannú funkciu a pomáha pri správnom formovaní imunitného systému.V období okolo šiestich mesiacov by sa súčasťou dennej stravy dieťatka mali postupne stávať aj iné potraviny. Prieskum Iniciatívy Prvých 1000 dní medzi pediatrami ale ukázal, že práve v tomto období robia rodičia najviac chýb. Pritom zoznámenie sa s rôznymi potravinami v správnom čase môže u dieťaťa nastaviť nielen vhodné chuťové preferencie, ale najmä správne "trénovať" imunitný jeho systém.Iniciatíva Prvých 1000 dní, ktorú podporuje spoločnosť Nutricia, iniciovala vydanie brožúrky Sprievodca prvými príkrmami v spolupráci s MUDr. Silviou Bartekovou a s odbornou garanciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti.MUDr. Silvia Barteková, pediatrička so 17-ročnou praxou pôsobiaca v Bratislave, uvádza:"V ambulancii sa na mňa rodičia často obracajú s otázkami o prechode na tuhú stravu a stretávam sa aj s nevhodným zavádzaním prvých príkrmov. Veríme, že vysvetlenie imunologického okna, ako aj jedálničky a recepty, ktoré sme vytvorili na základe najnovších vedeckých poznatkov, rodičom uľahčia obdobie prechodu dieťatka na tuhú stravu a budú sa s ním môcť tešiť z objavovania nového sveta chutí, konzistencií a tvarov."Sprievodca je určený najmä pre rodičov dojčiat vo veku 4 až 12 mesiacov. Vysvetľuje sa v ňom význam "imunologického okna" a spôsob, ako sa dá efektívne využiť, aby sa čo najviac podporila rozvíjajúca sa imunita ich dojčaťa. Text doplnený inštruktážnymi obrázkami a schémami sprevádza rodičov krok za krokom zavádzaním jednotlivých príkrmov a dáva im praktické rady pri ich príprave, servírovaní, stolovaní, informuje o pitnom režime a upozorňuje aj, čo do stravy dojčaťa nepatrí.Brožúrka je dostupná online na stránke www.1000dni.sk a v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast.Informačný servis