Pekári: Nižšia DPH na pečivo môže ukázať na nepoctivých obchodníkov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Nižšia daň z pridanej hodnoty (DPH) na čerstvé pečivo môže ukázať na nepoctivých obchodníkov. Uviedol to v reakcii na novelu zákona o DPH Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).Národná rada SR prijala 17. septembra novelu zákona o DPH, podľa ktorej sa znížená DPH vo výške 10 % zo súčasných 20 % vzťahuje aj na "čerstvé pečivo do hmotnosti od 40 do 50 gramov". V našich podmienkach sa teda znížená DPH bude od januára 2020 používať aj na najbežnejšie pečivo, ktoré slovenskí spotrebitelia denne kupujú, teda rožky, prípadne aj tzv. kaizerky.Výrobcovia pečiva si od zníženej DPH sľubujú najmä zvýšenie ceny tohto pečiva pre maloobchodné siete a zahraničné obchodné reťazce.uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.Podľa zväzu nemožno z titulu zníženej DPH očakávať pokles cien rožka v obchodoch, avšak úprava dane by mala jednoznačne pomôcť pekárom pri vyjednávaní ich odbytových cien na rok 2020.spresnila Lopúchová.Rast nákladov výrobcov, najmä v podobe neúmerného nárastu mzdových nákladov, sa podľa Lopúchovej musí preniesť do odbytových cien a vzhľadom na zníženie DPH neexistuje dôvod na úpravu ceny smerom nahor pre konečného zákazníka. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov plánuje pozorne sledovať správanie obchodníkov pri dohadovaní cien, a to najmä rožkov, a dodržiavaní zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady.dodala Lopúchová.Poctivý obchod je iniciatíva slovenských pekárov, ktorá vznikla v roku 2018 s cieľom poukázať na nekalé praktiky obchodníkov. Výsledkom hodnotenia za rok 2018 bolo udeľovanie titulov Poctivý obchodník, pričom toto ocenenie doposiaľ nezískal žiaden zo zahraničných obchodných reťazcov.uzavrela Lopúchová.