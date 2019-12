Pekári: Spotreba chleba na obyvateľa v SR je historicky najnižšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) – Spotreba chleba na jedného obyvateľa na Slovensku je historicky najnižšia. Za posledné desaťročia klesla jeho spotreba na obyvateľa o pätinu. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.Podľa údajov Štatistického úradu SR Slovák v roku 2018 skonzumoval 34,5 kilogramu chleba, pričom v roku 2000 bola spotreba na jedného človeka vyše 50 kilogramov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia to bolo dokonca okolo 70 kilogramov, čo v porovnaní so súčasnosťou predstavuje až dvojnásobný pokles.dôvodnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.Znižovanie spotreby chleba za uplynulé obdobie je výrazné a neustále pokračuje. Iný trend je pri pšeničnom pečive. V poslednom desaťročí osciluje spotreba na jedného obyvateľa na úrovni 30 kilogramov, v roku 2000 to bolo dokonca 33 kilogramov na osobu a v osemdesiatych rokoch minulého storočia bola spotreba pšeničného pečiva na úrovni 22 kilogramov na osobu.uviedla Lopúchová. Podľa nej sa aj z tohto dôvodu výrobné kapacity pekární dlhodobo využívajú na menej ako polovicu, čo spôsobuje pekárom obrovské problémy.Z uvedeného podľa pekárov vyplýva, že spotreba chleba a pšeničného pečiva je priamo úmerne ovplyvnená dobou a životným štýlom. Kým koncom minulého storočia sa v SR konzumoval chlieb ako základná denná potravina a pšeničné pečivo bolo akýmsi doplnkom stravy tohto typu, dnes sú obyvatelia našej krajiny vystavení rôznym módnym trendom, ktoré zasiahli aj oblasť stravovania.Na jednej strane je to podľa ZPCC obrovská škála a rozmanitosť pekárskych výrobkov, ale veľkú úlohu zohráva aj takzvaná negatívna reklama a mýty o škodlivosti pekárskych výrobkov. Pritom čerstvý chlieb ako základná denná potravina má nezastupiteľnú pridanú hodnotu vo výžive človeka.zdôraznila Lopúchová.Podľa zväzu pekárov sa dá očakávať ďalšie zhoršovanie situácie v spotrebe domácich pekárskych výrobkov. Pre pekárov, ktorí musí držať krok s udávaním módnych trendov, je to o to náročnejšie, že v poslednom desaťročí ich trápia neustále rastúce náklady, v niektorých nákladových položkách je to aj vyše 100 %, pričom pultová cena týchto výrobkov posledných 10 rokov stagnuje, respektíve sa zvyšuje len minimálne.Východisko z tejto neľahkej situácie pekári vidia vo viacerých rovinách.dodala Lopúchová.