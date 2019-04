Pekári vítajú prijatie novely zákona o cenách

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.zdôraznila Lopúchová.Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe zníženia odkupných cien.dodala Lopúchová.Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.