Peking povedal, že vyhodnocuje ponuku USA na rokovania o clách

Dobrá šanca dosiahnuť dohodu

Peking konanie rokovaní poprel

2.5.2025 (SITA.sk) - Čína v piatok uviedla, že „v súčasnosti vyhodnocuje“ ponuku Spojených štátov na rokovania o clách a dodala že Washington „sa ujal iniciatívy“ a snaží sa o rokovania.„USA sa v ostatnom čase pri mnohých príležitostiach ujali iniciatívy a prostredníctvom relevantných strán Čínu informovali, že veria v rokovania,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu. „Čína to v súčasnosti vyhodnocuje,“ dodal hovorca rezortu. Americké clá , ktoré dosiahli úroveň 145 percent na mnohé čínske výrobky, nadobudlo účinnosť v apríli. Peking reagoval 125-percentnými clami na dovoz zo Spojených štátov.Americký prezident Donald Trump sa opakovane vyjadril, že Čína požiadala o rokovania o clách. V stredu šéf Bieleho domu zopakoval, že existuje „veľmi dobrá šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu“.Peking vehementne poprel, že by sa akékoľvek rokovania konali, pričom opakovane naliehal na Spojené štáty, aby začali dialóg „spravodlivým, úctivým a recipročným“ spôsobom.V piatok Čína uviedla, že akékoľvek rokovania si najprv vyžiadajú úprimnosť zo strany USA. „Ak chcú USA rokovať, mali by preukázať svoju úprimnosť, byť pripravené napraviť svoje nesprávne praktiky a zrušiť jednostranné clá,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu.