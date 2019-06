Peking vydal Bielu knihu k obchodnému sporu s USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 2. júna (TASR) - Čína uviedla, že zodpovednosť za súčasné stupňovanie obchodnej vojny nesú Spojené štáty. Peking súčasne vyjadril pripravenosť pokračovať v rokovaniach. „,“ uvádza sa to v Bielej knihe, ktorú v nedeľu uverejnila štátna rada krajiny.Peking je pripravený „“, uvádza sa ďalej v dokumente. V tejto záležitosti však jestvujú určité hranice. Čína v základných otázkach nepripustí nijaké kompromisy.,“ uvádza sa v Bielej knihe s tým, že Čína je otvorená rokovaniam, ale bude bojovať až do konca, keď to bude potrebné. Vláda má dostatok priestoru na to, aby zabezpečila zdravý vývoj čínskej ekonomiky aj počas napätia.