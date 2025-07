Peking začal s výstavbou elektrární na rieke v Tibete, projekt vyvoláva obavy v Indii aj Bangladéši

19.7.2025 (SITA.sk) - Čína v sobotu oficiálne začala s výstavbou megadiela na rieke, ktorá preteká Tibetom a Indiou, informovali štátne médiá. Na slávnostnom začiatku výstavby v juhovýchodnom Tibete sa zúčastnil aj premiér Li Čchiang. Projekt na rieke Brahmaputra bol schválený v decembri a Peking ho spája s cieľmi uhlíkovej neutrality a rozvoja Tibetu.Podľa agentúry Sin-chua bude elektrina z nových elektrární primárne smerovať do iných častí Číny, no pokryje aj miestne potreby v Tibete. Po dokončení by mohla priehrada svojimi parametrami prekonať aj rekordnú priehradu Tri rokliny na rieke Jang-c'-ťiang.Projekt zahŕňa výstavbu piatich vodných elektrární s celkovou investíciou okolo 1,2 bilióna jüanov (143 miliárd eur). India už v januári vyjadrila obavy z vplyvu stavby na tok Brahmaputry a avizovala, že bude projekt monitorovať a bude chrániť svoje záujmy.Čína tvrdí, že projekt nebude mať negatívny dopad na krajiny nižšie po prúde a prisľúbila komunikáciu s Indiou a Bangladéšom. Odborníci však varujú pred nezvratnými ekologickými dôsledkami v citlivom tibetskom regióne. India a Čína majú dlhodobo napäté vzťahy a sporné hranice, kde sú rozmiestnené desaťtisíce vojakov na oboch stranách.