Pelé postúpil náročnú liečbu rakoviny hrubého čreva, aktuálne sa už zotavuje v domácom prostredí

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Legendárneho futbalistu Pelého vo štvrtok po troch dňoch prepustili z nemocnice po tom, ako sa podrobil plánovanej procedúre v rámci liečby rakoviny hrubého čreva.Referuje o tom web denníka Marca s odvolaním sa na vyhlásenie Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule, kde sa 81-ročný Brazílčan lieči.Pelé, ktorý je všeobecne považovaný za najlepšieho futbalistu všetkých čias, je podľa vyjadrení lekárov v dobrom a stabilizovanom stave.Trojnásobný majster sveta musí do nemocnice dochádzať najmenej raz mesačne, aby podstúpil vyšetrenia a pokračoval v chemoterapii.Futbalová legenda od septembra minulého roka podstupuje liečbu rakoviny hrubého čreva. Tú vo februári skomplikovala infekcia močových ciest.Legenda FC Santos aj celého brazílskeho futbalu a tiež autor viac než tisícky gólov Pelé má viacero problémov so zdravím už približne desať rokov.Po operácii náhrady bedrového kĺbu v roku 2012 musel istý čas na verejnosti používať invalidný vozík a "chodítka", neskôr absolvoval aj operačné zákroky na obličkách a prostate. Pelé je majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi z 92 duelov je historicky najlepší strelec reprezentácie Brazílie.Na klubovej úrovni Pelé pozbieral s tímom FC Santos 10 ligových titulov v štáte Sao Paulo, šesťkrát sa stal celkovým majstrom Brazílie a so svojím materským klubom pridal aj dva triumfy v Juhoamerickom pohári osloboditeľov - Copa Libertadores (1962, 1963). V Európe však nikdy nepôsobil. Kariéru ukončil v americkom tíme New York Cosmos (1975 - 1977) a postaral sa o založenie tradície futbalu pod názvom "soccer" v USA.Po skončení kariéry sa Edson Arantes do Nascimento (tak znie Pelého celé meno - pozn.) stal v rokoch 1995 - 1998 brazílskym ministrom športu. V roku 2000 si spoločne s Argentínčanom Diegom Maradonom prevzali cenu pre najlepšieho hráča 20. storočia.Zatiaľ čo Pelého svojimi hlasmi podporili členovia FIFA, už zosnulý Maradona dominoval v online hlasovaní fanúšikov. Neskôr sa Pelé angažoval v charite a pracoval aj ako ambasádor dobrej vôle v Organizácii spojených národov (OSN). Chvíľu aj podnikal v športovom biznise.