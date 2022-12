Pelé zagratuloval Mbappému a Messimu. Diego sa teraz určite usmieva, odkázal Argentíne z nemocnice

Radosť sledovať taký futbal

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Legendárny brazílsky futbalista Pelé sledoval dramatický finálový zápas majstrovstiev sveta v Katare z Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule, kde je hospitalizovaný od 29. novembra a podstupuje liečbu pľúcnej infekcie spôsobenej ochorením COVID-19.Po stretnutí sa prihlásil o slovo na sociálnej sieti a vyzdvihol účinkovanie dvoch najväčších hviezd turnaja - Argentínčana Lionela Messiho aj Francúza Kyliana Mbappého. "Dnes futbal opäť pokračoval v písaní svojho príbehu fascinujúcim spôsobom. Messi získal zaslúžene svoj prvý titul majstra sveta a môj drahý priateľ Mbappé strelil vo finále spolu štyri góly. Bola radosť sledovať predstavenie budúcnosti tohto športu," napísal 82-ročný Edson Arantes do Nascimento na svojom instagrame. Ešte iba 23-ročný Mbappé už vyrovnal jeho zápis s 12 gólmi na MS, kým 35-ročný Messi ho o jeden gól prekonal.Messi pomohol "albicelestes" k tretiemu titulu v histórii so siedmimi presný zásahmi a stal sa najlepším hráčom turnaja v Katare. Mbappé strelil ešte o jeden gól viac, vrátane hetriku v finále a získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca.Pelé doviedol reprezentáciu Brazílie k titulom majstrov sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970 a stále je najlepším strelcom histórie brazílskeho národného tímu so 77 zásahmi v 92 dueloch. O prvenstvo sa však už delí s Neymarom , ktorý na MS 2022 vyrovnal jeho gólový zápis.Lionel Messi napodobnil legendárneho krajana Diega Maradonu, ktorý bol strojca predošlého titulu Argentíny v Mexiku 1986. "Gratulujem Argentíne, Diego sa teraz určite usmieva," skonštatoval Pelé. Ten sa vyjadril aj k historickému účinkovaniu futbalistov Maroka, ktorí ako prvý africký tím postúpili do semifinále "mundialu".Napokon skončili štvrtí, keď v súboji o 3. miesto podľahli Chorvátom (1:2). "Nemôžem zabudnúť zagratulovať Maročanom za úžasný turnaj. Je skvelé vidieť Afriku žiariť," dodal Pelé.