Pellegreni požiadal ministrov, aby sa za tento mesiac zriekli svojho platu (video)

29.3.2021 - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini vyzval všetkých ministrov, ktorí podali demisiu, aby sa neuchádzali o posty v novej vláde.Demisia podľa neho nemôže slúžiť ako nástroj vydierania alebo politickej taktiky.Povedal to na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že demisie boli nielen podané do Prezidentského paláca, ale aj prezidentkou Zuzanou Čaputovou prijaté.Do novej vlády by sa mali vrátiť ministri za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).„Rozumiem, že práva pani prezidentky sú oklieštené, ale do času, kým nevymenuje nového premiéra, má možnosť s budúcim premiérom vyjednávať o tom, koho si vie alebo nevie predstaviť v budúcej vláde," doplnil Pellegrini.Hlavu štátu preto požiadal, aby využila túto možnosť tak, ako ju využil bývalý prezident Andrej Kiska pri jeho menovaní. „Bol by som veľmi rád, keby prevzala iniciatívu, využila svoju silu a právomoci a skúsila sa zaoberať tým, ako bude vláda vyzerať," dodal.Podľa Pellegriniho by mala verejne vyjadriť názor, či si myslí, že môže terajší premiér Igor Matovič (OĽaNO) zastávať jeden z najdôležitejších rezortov v krajine a či môže byť podľa nej ministrom financií.Pellegrini tiež požiadal ministrov, aby sa za tento mesiac zriekli svojho platu, „lebo nerobili nič a nechali krajinu napospas osudu". Svoju mzdu by mali podľa jeho slov spolu s premiérom odovzdať na nejakú dobročinnú vec. „Nezaslúžia si za tento mesiac ani cent od občanov tejto krajiny," zdôraznil.Zároveň priblížil, že strana Hlas-SD bude iniciovať výzvu k petičnému výboru, aby zdynamizovali záverečnú fázu zberu podpisov pod vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Podpisy by mohli do Prezidentského paláca odovzdať koncom apríla.