Pellegrini: 17. novembra si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí moderných dejín nášho národa

16.11.2023 (SITA.sk) - V piatok 17. novembra si pripomíname si jednu z najvýznamnejších udalostí moderných dejín nášho národa, a to 34. výročie Nežnej revolúcie.Vo svojom príhovore v Rozhlase a televízii Slovenska to uviedol predseda Národnej rady SR Hlas-SD ).Dodal, že revolúcia bola svojím charakterom, obsahom i príbehom výnimočnou v rámci európskych dejín. Zdôraznil, že prevzatie moci nebolo krvavé ale pokojné.„Nebolo to vtedy nenávistné volanie po pomste, ale spojenie sa celého národa za niečo. Za silnú ideu slobody, lepšiu sociálnu perspektívu a národnú emancipáciu,“ vyjadril sa Pellegrini.Zdôraznil, že išlo o zásadný prelom v existencii slovenského národa, ktorý predurčil naše smerovanie na dlhé roky.Predseda parlamentu tiež podotkol, že v tom čase sme ako spoločenstvo ukázali svoje najlepšie vlastnosti a na námestiach dominovala solidarita, pomoc i ochota spojiť sa pre spoločnú víziu štátu.Pellegrini pripomenul, že jednou z tvárí novembra bol Alexander Dubček , ktorý bol zároveň i symbolickým spojivom s rokom 1968, keď bolo volanie po slobode a dôstojnom sociálnom štáte potlačené cudzími tankami.Dubček bol podľa Pellegriniho zárukou, že sociálnodemokratické hodnoty i dôstojný život človeka budú medzi prioritami všetkých poprevratových vlád, čo sa ale nenaplnilo.„Novembrové národné zjednotenie nahradila nemorálna individuálna privatizácia. Jej dôsledkom vznikla zo dňa na deň stratená generácia našich dedov, otcov, mám a starých mám, ktorí po celé roky tvorili hodnoty a odrazu sa ocitli na ulici, ponechaní napospas osudu,“ uviedol predseda NR SR a dodal, že táto generácia čaká na splatenie morálneho dlhu za november 89. Pellegrini je presvedčený, že je to našou povinnosťou.Predseda parlamentu je toho názoru, že Nežná revolúcia vytvorila podmienky na slobodnú diskusiu, no racionálny dialóg je v súčasnosti potlačený urážkami, agresivitou vo verejnom priestore i netoleranciou v politike.Zdôraznil, že vidíme čoraz väčšiu vulgarizáciu politiky, ktorá popiera idey slušnosti novembra 1989.„Slobodný názor nikdy nesmie byť len zbraňou na to, ako niekoho uraziť alebo ponížiť,“ vraví Pellegrini.Podotkol tiež, že udalosti novembra dali mladým ľuďom možnosť rozvíjať svoj talent a zručnosti v zahraničí, čo v súčasnosti často využívajú, avšak absentuje perspektíva ich návratu.Nežná revolúcia tiež podľa predsedu parlamentu bola symbolom zjednotenia národa a viery v budúcnosť. Súčasná spoločnosť je podľa neho ale rozdelená na dva svety, ktoré neustále zápasia.„November 89 bol spoločnou hodnotou pre všetkých. Dnes vidíme snahy jednotlivcov hodnotovo si ho uzurpovať pre seba a označovať sa za jediných a výnimočných pokračovateľov jeho odkazu,“ poznamenal Pellegrini a dodal, že je to len ďalší spôsob na rozdeľovanie národa na „my" a „oni".Vníma ako zlyhanie, že v súčasnosti ani nie polovica národa vníma udalosti novembra 1989 pozitívne.„Zjavne sme niekde zlyhali. Politické a spoločenské elity majú preto v tento pamätný deň dôvod na zamyslenie. A neobzerať sa len dozadu. Neobviňovať sa navzájom, neutiekať sa len k novembrovým frázam, ale vrátiť sa k tomu, čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala,“ zdôraznil a dodal, že len to je spôsob, ako sa posunúť vpred.V závere prejavu predseda parlamentu skonštatoval, že za tridsať rokov budovania nezávislej Slovenskej republiky, ktoré za sebou máme, sme mnoho dosiahli, no nemálo dôležitých vecí sme i zanedbali.Dodal, že si praje, aby sme sa nerozdeľovali a nebojovali medzi sebou, pretože to povedie len k stagnácii a zaostávaniu.„Vráťme sa k odkazu Novembra 89 v celom jeho komplexe, nielen v tom, čo sa nám politicky práve hodí - a napĺňajme ho reálnymi rozhodnutiami a skutkami. Poďme spoločne budovať úspešnú, modernú, slobodnú, demokratickú, životaschopnú a sociálne spravodlivú Slovenskú republiku, v ktorej sa dobre žije každému jednému človeku a ktorá je rešpektovanou značkou vo svete. Tak si to predstavovali ľudia, ktorí štrngali kľúčmi na námestiach pred 34 rokmi, tak je to aj našou povinnosťou voči budúcim generáciám," uzavrel.