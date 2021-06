Pellegrini a ďalší poslanci chcú v pondelok podať návrh na odvolanie Matoviča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) podajú v pondelok 28. júna do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie ministra financií.V nedeľňajšej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to ozrejmil predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini . Dôvodom je podľa jeho slov to, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie. „Som zvedavý, ako ho v parlamente budú hájiť koaliční poslanci," doplnil Pellegrini.Líder strany zároveň v relácii povedal, že strana Hlas-SD nemá v súčasnosti preferovanú koalíciu politických strán. Výsledky najbližších parlamentných volieb podľa neho zjavne ukážu, že pri kreovaní vlády bude potrebná istá kombinácia zo súčasných koaličných a opozičných strán.„Voliči nás možno prinútia sadnúť si za rokovací stôl aj so znepriatelenými stranami, aby sme pod vedením Hlasu-SD vyviedli túto krajinu z marazmu," dodal Pellegrini.