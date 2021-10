Pellegrini a jeho Hlas oceňujú vetovanie „krágľovacieho“ zákona prezidentkou Čaputovou

Čistky v štátnej správe

Podobná úprava viedla k sporom

Krúpa prepracuje návrhy

25.10.2021 - Predseda opozičnej strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini oceňuje postoj prezidentky, ktorá vypočula jeho výzvu a nepodpísala politicky účelovú novelu zákona o štátnej službe.O vyjadrení predsedu Hlasu-SD informovala jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.„Rovnako ako Hlas, aj pani prezidentka vidí v tomto ,krágľovacom’ zákone zásadné riziká pri jeho zneužití na čistky v štátnej správe, čím sa vládni poslanci pri prijímaní zákona vôbec netajili. Verím, že po týchto výhradách sa nájde v koalícii dostatok rozumu na to, aby sme štátnu správu zachovali nezávislú a nevyháňali z nej odborníkov, ktorých bude Slovensko na obnovu po tejto deštruktívnej vláde veľmi potrebovať,“ vyhlásil Pellegrini.Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok vetovala novelu zákona o štátnej službe. Podľa nej otvára priestor odvolať zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu, a teda iba z politických dôvodov.Prezidentka vetovala aj novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.Hlava štátu poukázala na to, že takmer totožná právna úprava už bola platná medzi rokmi 2010 – 2016 a viedla k mnohým súdnym sporom, v ktorých súdy považovali rozhodnutia vydávané na základe tohto ustanovenia za nezákonné a v rozpore s ústavným právom na súdnu ochranu.Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že pondelkové vetovanie noviel zákonov o štátnej službe a o štátnej službe policajtov „nie je žiadnym prekvapením“. Podľa neho sa niečo také zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej očakávalo.Krúpa uviedol, že s prezidentkou mal širšiu diskusiu a dohodol sa s ňou, že sa bude snažiť návrhy prepracovať tak, aby boli akceptovateľné a pripravené na ďalšiu schôdzu parlamentu.„Je to vec, ktorú budeme musieť riešiť na klube a v koalícii,“ poznamenal Krúpa. Dodal, že je v jeho prvoradom záujme vyhovieť prezidentke tak, „aby bol ten zákon čistý.“