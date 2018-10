Pellegrini: Ak EÚ uvalí sankcie na Saudskú Arábiu, SR sa pripojí

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - V prípade, že sa EÚ ako celok dohodne na uvalení embarga na Saudskú Arábiu v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, Slovensko sa k nej pripojí. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to v piatok uviedol v odpovedi na novinársku otázku po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Na uvalenie zbrojného embarga členské krajiny EÚ vyzval aj Európsky parlament.povedal Pellegrini. Dodal, že pozícia Slovenska je však pomerne jednoduchá, pretože so Saudskou Arábiou ho nespájajú také ekonomické väzby ako napríklad Francúzsko.Francúzsky prezident v tejto súvislosti vyhlásil, že vraždu novinára odsudzuje. V súčasnosti podľa svojich slov čaká na objasnenie skutkového stavu, otázka sankcií príde na rad až potom. Sankcie by podľa neho mali byť širokospektrálne a nemali by sa týkať iba zbraní, ako navrhuje EP.konštatoval.Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom smrti Chášukdžího. Kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát v Istanbule opustil. Saudskoarabská prokuratúra však vo štvrtok priznala, že bol zámerne zavraždený.