Pellegrini ako líder politickej strany bude terčom útokov, zgustne si zrejme aj materský Smer-SD

Súper v politickom boji

Dôveryhodnejší ako Fico

Preferencie by ukradol viacerým stranám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Expremiér Peter Pellegrini ako líder prípadnej novej strany môže očakávať reakciu od materskej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) , ale aj ďalších politických subjektov s cieľom oslabiť ho.Pre agentúru SITA to povedal sociológ Martin Slosiarik v súvislosti s prieskumom, podľa ktorého by novú stranu Pellegriniho volilo 21,4 percenta opýtaných.Skončila by tesne druhá za hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , ktorú by volilo 21,8 percenta opýtaných. Tretia v poradí strana Smer-SD by podľa prieskumu získala 9,6 percenta. Prieskum Focusu zverejnila TV Markíza v nedeľu 31. mája v relácii Na telo.Podľa Slosiarika musí Pellegrini ako líder prípadnej novej strany počítať s tým, že sa stáva súperom v politickom boji. „Nenechá to chladnými politické strany a budú sa snažiť ukázať Pellegriniho v negatívnom svetle, a to mu môže znižovať preferencie,“ povedal Slosiarik.Otázkou je, či by skutočne dosiahla Pellegriniho strana druhú najvyššiu podporu. Politický analytik Ján Baránek v tejto súvislosti povedal, že nepovažuje tento prieskum za celkom relevantný, lebo už v otázke prieskumu bola podporená Pellegriniho strana.„Ten výsledok je reálne nižší. Ide o prieskumy informatívneho charakteru, ktoré môžu vypovedať o kapacite úspechu potenciálnej strany,“ mienil analytik.Podľa Slosiarika sa vždy musí pri meraní hypotetických preferencií nová strana ako keby „nasvietiť reflektorom“. „To do istej miery v metodike zvýhodňuje Pellegriniho stranu,“ pripustil sociológ. Keď v minulosti agentúra použila túto metodiku, veľké rozdiely sa podľa Slosiarika neobjavili. Ako príklad spomenul stranu Andreja Kisku Za ľudí . V júni 2019 jej agentúra namerala 6 percent. V septembri po jej reálnom vzniku dosiahla v prieskume 5 percent.V aktuálnom prieskume Focusu sa ukázalo, že Pellegriniho strana a Smer-SD by mali dohromady 31-percentnú podporu. Slosiarik v tejto súvislosti pripomenul, že nie tak dávno, v roku 2012, Smer-SD vyhral voľby s podporou 44 percent a podľa následného prvého povolebného prieskumu dosiahol viac ako 50 percent.„Tým chcem ilustrovať to, že v populácii je nemalá časť ľudí, ktorá má blízko k sociálno-demokratickej politike a pre týchto ľudí je Peter Pellegrini podstatne viac dôveryhodný ako Robert Fico,“ poznamenal Slosiarik. Ako ďalej povedal, ak sa začne reálny politický súboj, tak môže znížiť výsledok potenciálnej Pellegriniho strany. „Dovolím si však tvrdiť, keby vznikla, mala by zabezpečenú komfortnú úroveň preferencií,“ dodal sociológ.Zdrojom podpory pre Pellegriniho stranu by podľa prieskumu bolo takmer 49 percent voličov Smeru-SD. Otázkou je, či prevládne záujem udržať Smer-SD jednotný a napokon by došlo v strane k dohode, že by Fico odovzdal funkciu predsedu Pellegrinimu.„Robert Fico by v Smere-SD zostal, stále by to malo pre Smer-SD isté limity z hľadiska rastu. Ak dnes voliči nevolia Smer-SD s Ficom, nie je dôvod, aby ho volili v prípade, že dôjde len k posunu na vedúcich funkciách. Otázne je, do akej miery bude toto Peter Pellegrini zvažovať,“ zhodnotil Slosiarik.Takmer 19 percent podporovateľov má podľa prieskumu prípadná nová strana medzi nerozhodnutými voličmi, necelých 6 percent medzi nevoličmi. Ďalších 15 percent podporovateľov pochádza z iných strán. Pellegriniho stranu by podporilo tiež 6,2 percenta voličov Sme rodina a 5,5 percenta voličov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . Slosiarik poukázal na to, že tieto dve strany v minulých voľbách v roku 2016 a v roku 2020 podľa prieskumov Focusu do seba „nasali“ nemalú časť voličov Smeru-SD.Pellegrini dlhšie netají ambíciu vymeniť Fica v kresle predsedu. Nevylúčil ani prípadný odchod zo Smeru-SD ako jeden z možných scenárov. Minulý týždeň Pellegrini vyhlásil, že dozrel čas, aby Fico odišiel z čela strany. Ten odmieta povedať, či bude snem skôr a tvrdí, že strana nepotrebuje „teoretikov a slniečkarov“.