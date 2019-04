Pellegrini: Alternatíva k EÚ existuje, ale nikto si ju pre SR neželá

Slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. apríla (TASR) - Alternatíva k členstvu v Európskej únii existuje, ale nikto si ju pre Slovensko neželá. Na úvod diskusie Slovensko v EÚ po roku 2019 to povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Pripomenul, že krajinám, ktoré "ostali visieť medzi západom a Ruskom", sa darí oveľa menej ako Slovensku.vyhlásil premiér na úvod diskusie GLOBSEC-u na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.Aj ekonomické ukazovatele podľa Pellegriniho jasne ukazujú, ktorým smerom sa má slovenská zahraničná politika orientovať. Hovoril napríklad o vývoze SR, z ktorého 85 percent smeruje do krajín EÚ, len 2 až 2,5 percenta do Ruska a ešte menej do rastúcej Číny. "poznamenal Pellegrini.Pellegrini tiež pripomenul, že vzhľadom na to, čo poskytuje, je EÚ pomerne lacnou záležitosťou. Na fungovanie EÚ podľa premiéra každý Európan prispieva asi 400 eur ročne, teda približne jednu kávu denne. Dostáva za to prístup na obrovský európsky trh, vyjednávaciu silu a v spolupráci s NATO aj mier a bezpečnosť.Okrem toho Európska únia podľa Pellegriniho pomohla vytvoriť tlak na Slovensko, aby sa pred vstupom do nej zlepšovalo. Priznal, že pred krajinou stále stoja výzvy, napríklad korupcia, zlepšovanie súdnictva, podnikateľského prostredia a vzdelávania. Nevyhnutná je tiež podľa neho ďalšia integrácia v rámci EÚ. Privítal by tiež, ak by sa viacročný rozpočet EÚ stanovoval podľa priorít a nie podľa množstva peňazí v ňom.Na záver svojho prejavu Pellegrini vyzval na účasť na voľbách a na odstránenie takzvaného slovenského paradoxu. Slovensko má totiž veľmi pozitívne vnímanie EÚ, ale najnižšiu účasť v eurovoľbách. Tá podľa premiéra vytvára priestor antisystémovým silám, ktoré idú proti Únii.