Pellegrini: Apatia je nebezpečná, nie je správne, ak občania rezignujú

Bratislava 17. novembra (TASR) – Apatia je nebezpečná a nie je správne, ak občania rezignujú a prestanú veriť tomu, že systém je schopný fungovať a brániť hodnoty i ľudí. V nedeľnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že neustále hádanie sa a rozdeľovanie spoločnosti nie je dobrá cesta pre Slovensko. Poukázal pritom na novembrové udalosti 1989, keď sa podľa neho Slovensko posunulo dopredu, lebo ľudia držali spolu a národ sa nadchol pre víziu a budúcnosť.Pellegrini odporúča mladým ľuďom, aby sa zaujímali o to, ako žili predošlé generácie a nebrali slobodu a výdobytky dnešnej doby ako samozrejmosť. Zároveň ich vyzval, aby nestrácali záujem o veci verejné, diskutovali, poukazovali na problémy a najmä, aby nerezignovali.povedal premiér.Komunizmus považuje za nedemokratický režim, ktorý zviazal ľudí do "šablóny" a nedal sa im nadýchnuť.spresnil. Ľudia mali podľa neho na jednej strane isté sociálne istoty ako zabezpečené bývanie, žiadny strach o pracovné miesto, ale na druhej strane tu bola cenzúra a prikazovanie, ako treba fungovať. Pellegrini si myslí, že to v spoločnosti "bublalo" a dospelo až do explózie v roku 1989, ktorú však vníma ako pozitívnu.Premiér upozornil, žeby sa nemalo zabúdať na to, čím si museli prejsť staršie generácie, ktoré sa museli učiť žiť nanovo a zmena sa ich z ekonomického hľadiska najviac dotkla. Slovensku sa podľa slov Pellegriniho darí a kvalita života sa približuje na úroveň západného sveta.deklaruje. V prípade nedávnych medializovaných zlyhaní niektorých sudcov, prokurátorov či policajtov povedal, že na Slovensku sa akoby začala druhá fáza očisty slovenskej spoločnosti.uviedol.Kvalita politického súboja a politická kultúra na Slovensku podľa Pellegriniho degraduje.podotkol. Tvrdí, že v minulosti v Národnej rade SR vládla úcta jeden k druhému, poslanci sa odborne pripravovali na svoje vystúpenia a argumentovalo sa faktami.poznamenal.Pellegrini vyzval ľudí, aby sa nenechali oklamať rečami o tom, že Slovensku bude lepšie mimo Európskej únie (EÚ).povedal. Vzťahy medzi Slovenskom a Českom hodnotí ako pozitívne a ukážkové.skonštatoval.Slobodu slova vníma ako jeden z výdobytkov Nežnej revolúcie. Podotkol však, že je potrebné, aby aj medzi novinármi fungovali kontrolné mechanizmy a očistili sa od