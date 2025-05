Pellegrini: Armáda musí byť vybavená najlepšie, ako sa dá. Aj kvôli skúsenostiam z Ukrajiny – VIDEO

Cvičenia sa zúčastnili stovky vojakov aj medzinárodní partneri

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prezident podporuje ďalšiu modernizáciu armády

26.5.2025 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR musia byť vybavené najmodernejšou dostupnou technikou. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti medzinárodného vojenského cvičenia Slovak Shield 2025 vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť.Pellegrini, ktorý je aj hlavným veliteľom OS SR, prišiel preveriť pripravenosť slovenských ozbrojených síl pri zabezpečení bezpečnosti a územnej celistvosti štátu v úzkej spolupráci so spojencami. Hlava štátu ocenila doterajší bezproblémový priebeh cvičenia a vysokú profesionalitu jeho organizácie.„Na cvičení sa zúčastňuje viac ako 1 000 príslušníkov OS SR a vojenských jednotiek z Česka, Maďarska, Poľska, Národnej gardy štátu Indiana (USA), príslušníkov Mnohonárodnej brigády pôsobiacej na našom území a pozorovateľov z Gruzínska,“ pripomenul odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.Cvičenie má za úlohu overiť využívanie novozavedených postupov a technológií OS SR, s cieľom efektívne ich zaviesť do praxe. „Vysoko oceňujem, že dnes môžeme vzhliadnuť OS SR a našich partnerov, ako používajú najmodernejšie technológie, ktoré majú k dispozícii,“ vyjadril sa Pellegrini na tlačovom brífingu. Cvičenie je podľa neho dôkazom toho, akým modernizačným procesom OS SR prechádzajú.„Ukazuje sa, že skúsenosti z vojnového konfliktu na Ukrajine podstatne menia celý doterajší spôsob, chápanie a myslenie, ako bude v budúcnosti vedený vojnový konflikt a na to sa treba adaptovať, na to treba OS SR aj pripraviť,“ dodal prezident.Hlava štátu vyjadrila podporu aj pre ďalšie modernizačné projekty v rámci armády. Pellegrini pritom vyjadril presvedčenie, že OS SR musia disponovať najmodernejšou dostupnou technikou, aby boli vždy schopné brániť územnú celistvosť SR, chrániť životy slovenských občanov, a prípadne tiež poskytnúť pomoc pri nešťastiach či živelných pohromách. Rovnako považuje za dôležité vyslať signál smerom k verejnosti, že sa „môžeme na Slovensku oprieť o spoľahlivé a dôveryhodné obranné sily“.