Pellegrini by mal prestúpiť zo štátnej limuzíny do kampaňového auta, podľa Korčoka zneužíva funkciu šéfa parlamentu

21.11.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) používa štátnu funkciu šéfa parlamentu na svoju prezentáciu ako kandidát v prezidentských voľbách. V relácii Analýzy Na hrane televízie Joj na to upozornil kandidát na prezidenta a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok Zároveň poukázal na to, že prezidentské voľby vyhlasuje práve predseda Národnej rady SR , čím má zásadnú výhodu oproti ostatným kandidátom aj pri plánovaní svojej kampane.„Pre férovosť tejto súťaže a pre rovnosť zbraní demokratickej súťaže je dôležité, že on ten termín nielen určí, ale on ho aj vie. Ale nevedia ho ostatní kandidáti," skonštatoval Korčok. Zároveň však povedal, že predmetná situácia má riešenie.„Pre férovosť by bolo dôležité, aby odovzdal funkciu predsedu NR SR niekomu z podpredsedov, založil si transparentný účet a prestúpil zo štátnej limuzíny do kampaňového auta," doplnil Korčok.