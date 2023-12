Pellegrini by mal zaradiť spiatočku a prestať asistovať Ficovi pri deštrukcii právneho štátu, vyzývajú lídri opozície

Narýchlo chcú zlikvidovať ÚŠP

Ficovi asistuje pri deštrukcii

Rozpor s jeho tvrdeniami

11.12.2023 (SITA.sk) - Predsedovia troch opozičných strán sa obrátili na predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas-SD ) s výzvou. Progresívne Slovensko - PS ), Richard Sulík Sloboda a Solidarita - SaS ) a Milan Majerský Kresťanskodemokratické hnutie - KDH ) na šéfa parlamentu apelujú, aby sa dištancoval od postupu koalície a zaistil dôstojnú spoločenskú diskusiu a legislatívny proces pri viacerých témach.Narážajú pri tom na postup koalície, ktorá chce podľa nich narýchlo, protiústavne a potichu zlikvidovať špeciálnu prokuratúru, znižovať tresty za korupciu a odňať ochranu vyšetrovateľom.„Ako predseda NR SR má priamu zodpovednosť za to, aby dianie v parlamente rešpektovalo ústavu a bolo dôstojné. Prijatie tak zásadných a komplexných zákonov s dramatickými dopadmi na živé kauzy a boj proti korupcii nemôže prebiehať cez skrátené legislatívne konanie," skonštatovali opoziční lídri vo výzve.Tiež sa obrátili na Pellegriniho s tým, že ak chce obstáť ako predseda NR SR, naplniť svoje predvolebné záväzky, prípadne sa uchádzať o ďalšie ústavné funkcie, mal by „zaradiť spiatočku".Šimečka, Majerský a Sulík poukázali na to, že predseda Hlasu počas predvolebnej kampane tvrdil, že mu záleží na odbornej a celospoločenskej diskusii k predmetnej téme.„Pred voľbami sľuboval, že staré maniere skončili a bude riešiť skutočné problémy ľudí, miesto toho dnes asistuje Robertovi Ficovi v urýchlenej deštrukcii právneho štátu na Slovensku," myslí si trojica predsedov.Dodali, že ako potenciálny kandidát na prezidentský post (o Pellegriniho kandidatúre na prezidenta sa už istý čas diskutuje v médiách, on sám avizoval, že svoje rozhodnutie oznámi po novom roku - pozn. SITA) Pellegrini často hovorí o potrebe zjednotenia spoločnosti a kultivácie dialógu, no podľa troch opozičných lídrov sú kroky jeho vlastnej strany v rozpore s týmito tvrdeniami.„Protestná vlna ľudí na Slovensku proti únosu demokracie a právneho štátu rastie. Dnes vieme potvrdiť, že v utorok o 18:00 sa verejné protesty organizované našimi stranami udejú v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline aj Nitre. Vieme, že sa pripravujú aj ďalšie mestá," doplnili opoziční lídri.