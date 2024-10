Pellegrini by sa divil, keby vláda riešila Kotlárovu správu o pandémii koronavírusu

6.10.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini by sa podľa vlastných slov veľmi divil, keby sa vláda s plnou vážnosťou zaoberala správou vládneho splnomocnenca a poslanca Petra Kotlára (klub SNS ) o pandémii koronavírusu . Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3."Ak by sa vláda mala zaoberať tým, či ide o biologickú zbraň, či ide o nanočipy, ktoré do ľudí cez tieto vakcíny do ľudí pichali a nezaoberala sa napríklad tým, že máme stovky mostov v dezolátnom stave, ktoré, tak ako sme videli v Banskej Bystrici, postupne začnú padať ako domčeky z karát," vyhlásil Pellegrini.Prezident zároveň pripomenul, že súčasná vláda sľúbila, že bude robiť všetko pre to, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo."Ale ak budeme riešiť takéto správy od pána Kotlára s tým všetkým, čo tam je napísané... Keď bude Slovensko napríklad jediné, čo si nedovolil ani Kim Čong Un v Severnej Kórei, sa vzďaľovať od nejakých medzinárodných organizácií ako jediná krajina na svete, len preto, že si to želá pán Kotlár a spol, tak ja neviem, či toto je správna cesta pre Slovensko," vyhlásil Pellegrini.