Pellegrini by tesne vyhral prvé kolo prezidentských volieb, ukázal prieskum

19.1.2024 (SITA.sk) - Ak by sa prezidentské voľby konali v januári, zvíťazil by predseda parlamentu Peter Pellegrini so ziskom 40,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO , ktorý zverejnila televízia Joj v relácii Na hrane.Pellegrini by tak postúpil do druhého kola volieb spolu s exministrom zahraničia Ivanom Korčokom . Toho by podporilo 37,7 percenta respondentov.Na treťom mieste by sa umiestnil bývalý sudca Štefan Harabin so ziskom osem percent hlasov. Nasledoval by ďalší exminister zahraničia Ján Kubiš (3,1 percenta), predseda strany Aliancia Krisztián Forró (2,4 percenta) a šéf SNS Andrej Danko (1,5 percenta). Ostatní kandidáti nezískali v prieskume ani jedno percento hlasov.Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 77,9 percenta opýtaných. Naopak, voliť by nešlo sedem percent respondentov. O účasti na voľbách zatiaľ nie je rozhodnutých 13 percent respondentov a 2,1 percenta odmietlo odpovedať. Prieskum agentúra robila v dňoch 11 až 16. januára na vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.