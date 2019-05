Pellegrini chce s Trumpom rokovať otvorene, pred návštevou má rešpekt

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Washington 2. mája (TASR) – Slovenský premiér Peter Pellegrini počas osobného rokovania "na štyri oči" s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa uskutoční v piatok (3. mája) v Bielom dome, nemá záujem viesť "". Premiér by bol rád, keby ich rozhovor bol priamy, pričom sa chce veľmi konkrétne dotknúť vzťahov USA a Slovenska. Predseda vlády SR to povedal novinárom počas letu do Spojených štátov amerických.uviedol premiér.Predmetom piatkového rokovania bude viacero tém. "konštatoval Pellegrini.Upozornil, že toľko pertraktovaná Dohoda o obrannej spolupráci s USA, o ktorej sa hovorí, nie je primárnou a hlavnou témou rokovania.zdôraznil. Zároveň dodal, že po nákupe stíhačiek F-16 by privítal, aby sa na Slovensku v spolupráci s našimi slovenskými firmami realizovala podpora, následná údržba, resp. ďalšia modernizácia ozbrojených síl tak, aby sa časť investovaných peňazí vrátila naspäť do slovenského zbrojárskeho priemyslu.Premiér sa domnieva, že s prezidentom Trumpom si osobnostne sadnú, keďže podľa neho je pragmatik.priznal premiér.Zároveň ocenil prácu slovenskej diplomacie, keďže ako uviedol, dostať pozvánku do Bieleho domu na oficiálne pozvanie prezidenta Spojených štátov nie je úplne bežná vec.povedal premiér o návšteve, pred ktorou má "Pripomenul, že návšteva slovenskej delegácie nie je len momentálne ojedinelý zjav v rámci vzájomných vzťahov so Spojenými štátmi. "," dodal premiér.Predsedu vlády SR Pellegriniho prijme v piatok v Bielom dome americký prezident Trump. Rokovať by mali okrem iného o otázkach týkajúcich sa ekonomickej a obrannej spolupráce. V rámci obrannej spolupráce by sa mali venovať i modernizácii Ozbrojených síl SR a zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO.