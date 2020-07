Pellegrini chce v parlamente odvolávať Matoviča, ak pre kauzu diplomovka neodstúpi z funkcie (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.7.2020- Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini vyzýva Igora Matoviča (OĽaNO), aby pre kauzu svojej diplomovej práce odstúpil z funkcie predsedu vlády.Ako povedal na piatkovej tlačovej konferencii pred budovou NR SR, ak tak premiér neurobí do pondelka 20. júla, strana Hlas - sociálna demokracia začne zbierať podpisy pre zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by premiéra odvolávali z funkcie.Pellegrini ozrejmil, že v tejto súvislosti oslovia ostatné opozičné strany, predovšetkým Smer - sociálnu demokraciu (Smer-SD).„Igor Matovič založil celú svoju politickú existenciu na sľube, že bude bojovať proti zlodejom. Štyri mesiace po voľbách sa však ukázalo, že tento predseda vlády je sám zlodejom. Priznal sa k tomu aj vo svojom profile na sociálnej sieti. Zlodej a klamár predsa nemôže byť predsedom vlády SR,“ uviedol Pellegrini.Prízvukoval, že za takýto čin sa automaticky odstupuje z funkcie. „Je to hanba nielen pre neho, ale aj pre nás všetkých, že dnes máme v Bruseli premiéra s pochybným titulom,“ priblížil podpredseda pléna.