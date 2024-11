Pellegrini: Členstvo v OECD je jedným z najvýznamnejších úspechov Slovenska (video)

Patrí medzi najziskovejšie investície

Pellegrini spomenul aj konsolidačný balíček

V Paríži bol aj minister školstva Drucker

Umelá inteligencia a technológia AI

Stretnutie so Slovákmi

8.11.2024 (SITA.sk) - Členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je jedným z najvýznamnejších úspechov Slovenska. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini počas svojho príhovoru na zasadnutí Rady OECD v Paríži.Ide o medzivládnu organizáciu 38 najrozvinutejších demokracií a ekonomík sveta, pričom Slovensko je jej členom od roku 2000. Prezident vo svojom príhovore spomenul viaceré témy, ktoré sú pre Slovensko kľúčové, a to školstvo, udržateľný rozvoj, energetika a umelá inteligencia. Súčasne sa blíži 25. výročie členstva Slovenska v OECD, prezident tak v tejto súvislosti pripomenul jeho dôležitosť.Ako podotkol, toto členstvo je jedným z najvýznamnejších úspechov Slovenska a tiež jedna z najziskovejších dlhodobých investícií s pridanou hodnotou.„OECD je pre Slovensko neustálym zdrojom informácií a podpory. V minulosti nám vaše rady pomohli prejsť cez ekonomickú transformáciu a zásadné reformy," povedal Pellegrini vo svojom príhovore.Prezident súčasne informoval, že sa chce podieľať na lepšej poznateľnosti organizácie u nás, aby sa OECD dostalo do centra pozornosti verejnosti na celom Slovensku.„Chcem, aby naši občania vedeli, aké dôležité je, že sme súčasťou tohto jedinečného klubu. A tiež do akej miery to rozširuje odborné kapacity pre kvalifikované rozhodovanie a tvorbu politiky krajiny takej veľkosti ako Slovensko," doplnil Pellegrini a vyzdvihol, že ekonomický prieskum OECD je kľúčovým meradlom a zdrojom spätnej väzby pre slovenskú vládu.Ako priblížil, konsolidačný balíček je odpoveďou na viaceré odporúčania OECD pre udržateľný, ale aj spravodlivý a inkluzívny rast.Spolu s prezidentom bol na návšteve v Paríži aj minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ). Pellegrini vo svojom príhovore uviedol, že účasť ministra školstva na zasadnutí nie je náhodná, pretože nechcú, aby Slovensko bolo len členom a účastníkom, ale aj aktívnym prispievateľom.Doplnil, že súhlasí s víziou ministra školstva prispôsobiť a rozvíjať slovenský vzdelávací systém. Súčasne sa vyjadril, že Drucker je napokrokovejším ministrom školstva na Slovensku, ktorý udržiava otvorený dialóg so všetkými zainteresovanými stranami.Prezident vyjadril v príhovore radosť z toho, že Slovensko bude budúci rok hosťujúcou krajinou pre Globálne fórum OECD o budúcnosti vzdelávania. Venoval sa aj umelej inteligencii a uviedol, že technológia AI je ďalšou najväčšou zmenou našej doby, ktorá môže pomôcť efektívnejšie navigovať cez veľké dáta.„Slovensko má za cieľ zostať jedným z ťahúňov riadenia AI spravodlivo a zodpovedne. Vidíme jeho potenciál spôsobiť revolúciu vo vzdelávaní, zvýšiť produktivitu, podporiť zelené a energetické transformácie, chrániť životné prostredie, podporiť malé podniky, vyvážiť regionálne rozhodnutia a formovať budúcnosť zdaňovania, ako aj sociálnej alebo dôchodkovej politiky," doplnil prezident a upozornil na to, že sa musí zabezpečiť, aby pravidlá online sveta odzrkadľovali tie, ktoré fungujú aj offline.„Digitálna budúcnosť má aj sociálny rozmer. Každý si zaslúži rovnakú štartovaciu čiaru v digitálnych technológiách bez ohľadu na to, kde sa narodil," zdôraznil Pellegrini.Prezident sa vo svojom príhovore venoval aj dôvere občanov v štátne inštitúcie. Podotkol, že najlepšie politiky vyžadujú dôveru občanov a Slovensko preto podporuje iniciatívy OECD na budovanie dôvery. Pellegrini sa počas svojej návštevy v Paríži stretol aj so Slovákmi, ktorí pracujú v OECD. Tých je aktuálne 25.„OECD vždy vedela reagovať na potreby menších aj väčších krajín. Tie síce potrebujú OECD z rôznych dôvodov, ale v konečnom dôsledku pre rovnaký cieľ - prispôsobenie, zlepšenie a rozšírenie priestoru voľného trhu a demokracie," uzavrel prezident.