Pellegrini dal hlasovaním ukončiť rozpravu k štátnemu rozpočtu, použil procedurálny návrh

21.12.2023 (SITA.sk) - Národná rada SR rozhodla o uzavretí rozpravy k štátnemu rozpočtu hlasovaním. Udialo sa tak na procedurálny návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ).Ešte predtým Pellegrini vyzval „príčetné“ opozičné parlamentné strany, aby sa od konania hnutia Slovensko v rámci parlamentnej rozpravy o štátnom rozpočte dištancovali a verejne takéto konanie odsúdili.Tvrdil, že parlamentné obštrukcie zo strany hnutia Slovensko sú hanebné, hoc ich označil v súlade s Rokovacím poriadkom Národnej rady SR.Pellegrini avizoval, že ešte vo štvrtok sa v rámci koalície porozprávajú a rozhodnú o ďalšom postupe rokovania parlamentu, a veril, že „slušná časť opozície“ sa otočí chrbtom „neslušným, arogantným, vulgárnym“ poslancom, ktorí vniesli do parlamentu negatívnu atmosféru.Predseda NR SR zároveň tvrdil, že ak sa v parlamente rozhodne o niečom, čo sa niekomu nebude páčiť, tak to bude vždy len na základe toho, ako sa rozhodne väčšina poslancov.„Bude sa to diať na základe hlasovania demokraticky zvolených poslancov, ktorí, keď raz väčšinou rozhodnú o nejakom postupe, tak menšina to bude musieť rešpektovať,“ povedal Pellegrini, ktorý zdôraznil, že rokovací poriadok sa obchádzať nebude.„Z rozhovoru s opozíciou viem, že aj im záleží na tom, aby bol schválený rozpočet ešte do konca tohto roku, najlepšie do vianočných sviatkov, aby sa s ním stihla prezidentka Zuzana Čaputová oboznámiť a podpísať ho,“ tvrdil Pellegrini.Dodal, že hnutie Slovensko sa rozhodlo pre absolútnu obštrukciu až deštrukciu parlamentu. Poslanci okolo Igora Matoviča sa tak podľa predsedu parlamentu snažili zneužiť rokovací poriadok.Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredseda parlamentu Michal Šimečka odsúdil rozhodnutie predsedu parlamentu Pellegriniho, ktorý hlasovaním ukončil rozpravu k štátnemu rozpočtu.Podľa Šimečku koná predseda parlamentu proti zásadám demokracie a ide o nebezpečný precedens.„V PS sme zástancami odbornej a vecnej diskusie, také boli aj príspevky poslancov nášho klubu v rozprave. Z Pellegriniho sa stal cenzor,“ uviedol Šimečka. Zároveň vníma, že koalícia je frustrovaná z obštrukcie.„Je to len jej vina, že sme sa do tejto situácie dostali. Riešenie sme jej ponúkali opakovane - stačilo stiahnuť z rokovania promafiánsky balíček a rozprava k rozpočtu mohla byť už dnes za nami,“ dodal podpredseda NR SR a líder PS.V závere poznamenal, že vládnej koalícii nejde o štátny rozpočet, či ľudí, ale o beztrestnosť a pomstu.„Trestať pre spôsob politiky Igora Matoviča (hnutie Slovensko) celú opozíciu, a vôbec demokraciu na Slovensku, je neprípustné,“ uzavrel Šimečka.