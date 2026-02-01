|
Nedeľa 1.2.2026
Meniny má Tatiana
Denník - Správy
01. februára 2026
Pellegrini dal riaditeľovi SIS Gašparovi 15 dní na vyjadrenie k jeho dopravnej nehode v Nitre
Prezident Peter Pellegrini dal riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS)
1.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini dal riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi 15 dní na vysvetlenie okolností vlaňajšej nehody v Nitre. Ako uviedol v relácii Politika 24 na Joj24, Gašpara sa pýtal na vysvetlenie okolnosti nehody, ale aj na otázky, ktoré súvisia s podaním strany Sloboda a solidarita, ktoré obdržal.
Pýtal sa preto aj na uvedenie vozidla do majetkového priznania či Gašparovo tetovanie z filmu Krstný otec, aj keď zároveň odmietol, že by s ním mal problém. Zdôraznil, že o treste bude rozhodovať na základe dôkazov z policajného spisu. „Rozhodnutie o riaditeľovi SIS spadá pod moju kompetenciu, preto musím ako prezident vyvodiť voči nemu sankciu ja a nie policajný orgán. Rozhodnem na základe dôkazov a toho, čo vidím v spise a aká bude odpoveď, nie toho, čo hovoria politici,“ uviedol prezident, ktorý pripustil porušenie dopravného predpisu a mierne prekročenú rýchlosť.
„Ak porušil dopravný predpis, nemôže byť nad zákonom, kde bežný občan by dostal pokutu, alebo nejaký postih, tak pán riaditeľ z toho nemôže vyjsť, ako keby bol niekto iný a je mojou povinnosťou konať a nejaký postih, prípadne sankciu, voči nemu vyvodiť,“ dodal Pellegrini.
Prezident začal disciplinárne konanie voči Gašparovi vo veci podozrenia zo spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. V konaní sa skúmajú možné disciplinárne previnenia šéfa tajnej služby. Pavol Gašpar bol 30. augusta 2025 účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Po nehode vyšetrili v nemocnici 14-ročné dievča, nik neutrpel vážnejšie zranenia. Obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. Gašpar mal prekročiť povolenú rýchlosť o štyri kilometre za hodinu, keď so svojím Dodge Challenger SRT Hellcat išiel 54 km/h. Podľa Gašpara vinníkom nehody nebol.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini dal riaditeľovi SIS Gašparovi 15 dní na vyjadrenie k jeho dopravnej nehode v Nitre © SITA Všetky práva vyhradené.
