Pellegrini dúfa,že NRSR zvolí dosť kandidátov,aby bol ÚS v plnom stave

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 30. apríla (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) dúfa, že parlament v najbližšej voľbe zvolí dostatok kandidátov na ústavných sudcov a prezident z nich v čo najkratšom čase vyberie tak, aby bol Ústavný súd (ÚS) SR v plnom stave. Povedal to pri príchode na rokovanie predsedníctva Smeru-SD.vyhlásil premiér s tým, že pre Slovensko bude najlepšie, keď sa táto kapitola uzavrie. Podľa Pellegriniho sa totiž zbytočne míňa čas a energia ľudí.Koalícia by mohla v ďalšej parlamentnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR voliť desiatich uchádzačov. Naznačil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že sa mieni usilovať o to, aby Národná rada desiatku zvolila. Koalícia ešte dohodu hľadá, mala by rozhodnutie oznámiť tento alebo budúci týždeň.povedal Bernaťák, ktorý je pripravený voliť desiatku mien.O voľbe a kandidátoch sa v koalícii rozprávajú a verí, že je ambícia zvoliť desiatku.doplnil.