Pellegrini: Hlasovania na mimoriadnej schôdzi Národnej rady sa nezúčastníme

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo expremiéra a lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho sa nezúčastnia hlasovania na pondelkovej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to Pellegrini vo svojom stanovisku. V súvislosti s mimoriadnou schôdzou a výnimkou hlavného hygienika SR pre účasť poslancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 hovorí o papalášizme. Hlavný hygienik Ján Mikas by mal podľa Pellegriniho zvážiť zotrvanie vo funkcii.





"Nesúhlasíme s predlžovaním núdzového stavu, vláda mala za 90 dní dostatok času, aby zaviedla opatrenia proti koronavírusu. A mala aj dostatok času na to, aby o nich ľudí presvedčila a ukázala, že ide príkladom v ich dodržiavaní. A nie v papalášskom obchádzaní pravidiel, ktorého sme dennodenne svedkami," uviedol expremiér. Podotkol, že koalícia zrejme opäť nemala dostatok poslancov potrebných na schválenie ústavnej novely zákona o bezpečnosti štátu, ktorá má vyriešiť otázku predlžovania núdzového stavu. Preto podľa neho využila hlavného hygienika, ktorý v nedeľu (27. 12.) vyhláškou umožnil prísť do parlamentu aj poslancom pozitívnym na ochorenie COVID-19.Pýta sa, ako chcú vládni politici, aby ľudia rešpektovali ich nariadenia, ak ich sami porušujú. Mrzí ho, že papalášizmus vlády podporuje aj hlavný hygienik. "Ján Mikas už svojimi krokmi prekročil čiaru, ktorá delí odborníkov od politikov. A mal by zvážiť svoj odchod z funkcie, ktorá má a musí byť výlučne odborná," zdôraznil.Pellegrini o papalášizme hovorí aj v súvislosti s očkovaním viacerých členov koalície. Za pochopiteľné označil rozhodnutie ako prvého zaočkovať dlhoročného zdravotníka Vladimíra Krčméryho, či prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Kritizuje ale "okázalé očkovanie" ďalších koaličných predstaviteľov. Hovorí, že obmedzené množstvo vakcín by sa malo v prvom rade využiť na rizikové skupiny zdravotníkov či dôchodcov.Na pondelkovej mimoriadnej schôdzi NRSR majú poslanci definitívne rozhodnúť o novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Tá má umožniť opätovné predlžovanie núdzového stavu. Hlasovanie pre nedostatok poslancov z dôvodu karantén plénum už dvakrát odložilo.V nedeľu večer vydal hlavný hygienik SR vyhlášku, ktorou umožnil poslancom NRSR, ministrom či prezidentke prísť do práce aj v prípade, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19. Mimoriadna schôdza sa tak má konať aj s viacerými opatreniami. Pozitívni poslanci, či poslanci z karantény, budú v rokovacej sále oddelení fóliou. Budú mať vlastný vchod a v parlamente budú aj germicídne žiariče.