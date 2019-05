Pellegrini hovorí o zásadnej reforme Smeru-SD, pripúšťa aj svoj odchod

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 29. mája (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pripúšťa v súvislosti so situáciou v Smere-SD svoj odchod. Ak by zo strany odišiel, do inej by nevstúpil. Hovoril to novinárom.povedal novinárom Pellegrini.Na otázku, či by po odchode išiel do strany, ktorú pripravuje exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker, povedal, že sa do žiadnej inej strany nechystá.podotkol.Pripomenul, že bez členov žiadna strana nemôže fungovať. Otázky o ďalšom postupe je podľa neho potrebné smerovať na predsedu Smeru-SD Roberta Fica.Pellegrini o tom hovoril v súvislosti s výzvou niektorých okresných predstaviteľov Smeru-SD v Košickom kraji, ktorou žiadajú Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, aby odstúpili z funkcií. Pellegriniho zas vyzývajú na kandidatúru za predsedu Smeru-SD.Sedem krajských predsedov Smeru-SD v reakcii na situáciu vyhlásilo, že strana je jednotná a že budú o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem.