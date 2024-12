Pellegrini hovoril s pápežom Františkom aj o súčasnej situácii vo svete, z návštevy odchádza s odkazom pre Slovákov – VIDEO, FOTO

Trojrozmerný obraz

Hovorili aj o súčasnej situácii vo svete

Stretol sa so štátnym sekretárom Svätej stolice

9.12.2024 (SITA.sk) - Pápež František pozdravil slovenský národ a zaželal mu požehnané vianočné sviatky. Uviedol to v pondelok prezident Peter Pellegrini po osobnej audiencie u pápeža vo Vatikáne. Prezident odchádza z návštevy Svätého Otca s odkazom pre Slovákov, aby sme si uvedomili, že sa môžeme na človeka pozerať zhora len vtedy, ak sa k nemu ideme zohnúť, lebo mu ideme pomôcť – nikdy inokedy nie."Myslím si, že túto myšlienku by sme si mali všetci zobrať k sebe, aby sme boli k sebe vľúdni, solidárni, prestali sa hádať, aby sme sa navzájom rešpektovali a aby sme sa nikdy nad nikoho nepovyšovali len preto, že má inú vieru, farbu pleti, sexuálnu orientáciu," povedal prezident s dodatkom, že s hlavou katolíckej cirkvi viedli veľmi otvorený, úprimný a priateľský rozhovor plný pozitívnej energie.Svätému Otcovi odovzdal Pellegrini trojrozmerný obraz, na ktorom je z jednej strany podobizeň pápeža a z druhej je Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska. Ide o dielo slovenského umelca Juraja Králika vytvorené špeciálnou technikou z 9 840 mincí, ktoré sú spojené vo dvojici a vložené kolmo do podkladu tak, že z každej strany vznikne samostatný obraz.Je v ňom skrytá veľká symbolika – apoštolskú návštevu na Slovensku pápež František končil v roku 2021 práve v Šaštíne omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Obraz sa mu veľmi páčil a zaujala ho technika, ktorou bol vytvorený.Počas audiencie hovoril prezident s pápežom aj o súčasnej situácii vo svete, vojnových konfliktoch, hlade, chudobe a utrpení. Pápež František zdôraznil, aby sme venovali pozornosť mladej generácii, no neopomínali pritom seniorov. Ocenil, že na prvom slávnostnom obede, ktorý Peter Pellegrini organizoval ako hlava štátu, boli zastúpené tieto generácie.Prezident zaželal pápežovi všetko najlepšie k jeho blížiacim sa 88. narodeninám, ktoré oslávi 17. decembra. Ako poznamenal, počas jubilejného svätého roka 2025 bude potrebovať veľa síl a energie na aktivity, ktoré ho čakajú. V apríli sa chystajú do Vatikánu na národnú púť tisícky Slovákov, ktorí absolvujú 4. apríla audienciu u pontifika. Na návštevu Vatikánu by mal opäť zavítať aj prezident.Pellegrini sa v pondelok stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice - kardinálom Pietrom Parolinom . Na rokovaní riešili otázky bilaterálnych vzťahov, no nevyhli sa ani súčasným politickým témam.Tak ako pápeža Františka, aj Parolina zaujímal demografický vývoj na Slovensku a tejto súvislosti apeloval na aktivity venované deťom a oblasť rodinnej politiky. Slovensko by malo doriešiť aj otázku uznávania dokladov o vzdelaní vo Vatikáne a takisto zjednotiť prístup duchovných k chorým v nemocničných zariadeniach.